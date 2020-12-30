Завдяки цьому відео, у ефективності захисного покриття для кузову можна переконатись на власні очі.

Важко повірити у те, чого не бачиш. Але прозорий керамічний захист для кузову авто, хоча й невидимий, працює надзвичайно ефективно, і в цьому можна переконатись, завдяки відео від Warped Perception.

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Мийка забезпечує автомобілю не лише охайний вигляд, а й береже лакофарбове покриття кузову від пошкоджень дрібними твердими частками бруду. На ринку існує безліч засобів, які обіцяють ЛФП надійний захист – віск, кераміка тощо. Та для перевірки їхньої ефективності, власнику авто потрібно придбати та застосувати засіб, а це вимагає грошей і часу. Автор ролику на каналі Warped Perception узяв цю роботу на себе і протестував керамічне покриття у найжорсткіший спосіб.

Автор відео провів два тести – у першому він вкривав кузов машини пилюкою “натуральним” шляхом, намотуючи кола на грунтовій дорозі, а у другому просто поливав машину багнюкою. Він провів обидва тести на автомобілі з покриттям та без покриття, так що різницю можна легко побачити.

Окрім цього, він також показав вигляд поперечного перерізу керамічного покриття під мікроскопом. На зрізі можна побачити, що фарба лежить на металі тонкою чорною лінією, а зверху її вкриває значно товстіший шар керамічного покриття.