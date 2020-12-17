Отримати чітку відповідь на питання "які ж автомобілі найдешевші в обслуговуванні" дуже складно. Адже ідеальних автомобілів не буває.

Вартість обслуговування автомобіля переважним чином складається з вартості запчастин і витратних матеріалів, а також робіт з їх заміни. Отже, здається, що вибираючи найдешевші СТО та найдоступніші запчастини, можна зекономити на обслуговуванні. Але насправді це не так, адже велике значення має надійність автомобіля та окремих його вузлів та агрегатів, тобто періодичність заміни деталей.

Читайте також: Найбільш надійні та ненадійні гібриди та електромобілі: рейтинг

Нові автомобілі

Порахувати вартість обслуговування нового автомобіля у гарантійний період дуже просто. Достатньо скласти вартість усіх ТО у офіційного дилера за певний проміжок часу. Додати вартість зимового комплекту гуми та кількох комплектів гальмівних колодок. Незаплановані ремонти (якщо в них виникає необхідність) покриваються гарантією. Якщо порівняти суми на ці затрати у різних марок, стане зрозуміло, котра з них вимагає менше грошей на утримання.

Від 5 до 10 років

Зазвичай у цьому віці починають “вилазити” перші серйозні та дорогі несправності. Подейкують навіть, що сучасні автомобілі спеціально проектують таким чином, аби через 5 – 8 років у першого власника виникало бажання змінити автомобіль.

Якщо орієнтуватись на пробіг, то у переважної більшості автомобілів перші проблеми з надійністю починаються десь з 150 – 200 тис км. Для бюджетного та комерційного сегменту цей показник більший, а для преміального – навпаки, менший. У будь-якому випадку, ближче до 10 років витрати на експлуатацію автомобіля починають зростати.

Читайте також: Британці назвали найнадійніші кросовери

Більше 10 років

У авто старше десяти років з надійністю є чимало проблем. Звісно, все залежить від конкретного екземпляру, але в середньому машина проїжджає за рік близько 25 – 30 тис км. І якщо автомобілю, скажімо 15 років, а його пробіг давно перевалив за 300 – 500 тис км, то у більшості випадків вже настав час для капітальних ремонтів основних вузлів та агрегатів.

Якщо доведеться робити капітальний ремонт двигуна, автоматичної коробки передач, рульової рейки, підвіски та замінити кілька дорогих електронних блоків, то такі витрати можна порівняти з вартістю самого автомобіля. Експлуатація таких автомобілів виявляється досить дорогою.

Читайте також: Німці назвали найнадійніші авто у віці близько 10 років

Більше 20 років

З автомобілями старше 20 років ситуація не проста. Переважна більшість з них вже давно вичерпали свій ресурс, але деякі були відремонтовані і ще якийсь час зможуть проїздити. До преваг таких авто можна віднести простоту конструкції, доступність запчастин та сервісу.

Багато хто вважає що у 90-ті автомобілі були значно надійніші. Можливо у цьому і є доля правди, але час та великі пробіги дають про себе знати. У переважній більшості випадків від колишньої надійності залишається лише легенда.

Саме тому витрати на утримання таких автомобілів дуже важко спрогнозувати і часто за кілька років вони можуть сильно перевищити вартість самого авто.

“Німці” чи “японці”?

Суперечки на тему, які автомобілі кращі: німецькі чи японські, не закінчаться ніколи. А ще існують французькі, італійські, корейські і інші авто. І від цього не легше. Насправді, усе залежить тільки від особистих уподобань. Справа в тому, що у сучасному світі майже не залишилось автомобілів, які можна віднести до якоїсь певної країни. Автомобільна промисловість давно стала глобальною, а машини складаються з компонентів, вироблених у різних куточках світу. Яскравий приклад такої глобалізації – Renault Arkana.

Преміум чи бюджет

Можливо, це прозвучить дивно, але бюджетні автомобілі, у більшості випадків, надійніші за преміальні. У дорогих авто зазвичай використовується дуже багато різноманітних надсучасних технологій. Деякі з них виробники використовують вперше, не маючи досвіду експлуатації. А як відомо, чим складніший механізм, тим менше в нього надійність.

Читайте також: Tesla несподівано опинилась у кінці рейтингу надійності JD Power

Для бюджетних авто часто використовують “застарілі” технології, які вже добре випробувані часом. До того ж висока надійність – одна з головних вимог клієнтів саме у бюджетному класі. Тому простіші автомобілі і служать довше. До того ж вартість запчастин, витратних матеріалів та робіт з обслуговування для преміальних авто значно вища, аніж для бюджетних.

Деякі авто спеціально роблять як “бюджетні”. Йдеться про лінійки Dacia (в Україні їх продають мід маркою Renault), Peugeot 301/Citroen C-Elysse тощо. В них ще на етапі конструювання закладені прості та перевірені рішення й технології саме задля низьких експлуатаційних витрат.

Висновки

Отже, якщо перед вами є вибір з кількох автомобілів і стоїть задача вибрати найдешевший в обслуговуванні – краще орієнтуватись на наймолодший екземпляр з бюджетного сегменту. Також важливо, щоб у ньому було якнайменше новітніх технологій. Турбонаддув, пряме впорскування бензину, гібридний привод, роботизовані коробки передач та інші подібні рішення згодом можуть потребувати вельми дорогих ремонтів.

Якщо ж окрім надійності важливі динамічні характеристики, комфорт, престиж та інше – тоді є сенс звертати увагу на старші авто з преміального сегменту. Але якщо бюджет невеликий, і, як наслідок автомобіль не молодий – варто бути готовим до чималих вкладень в обслуговування та ремонти.