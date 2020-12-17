Получить четкий ответ на вопрос "какие же автомобили самые дешевые в обслуживании" очень сложно. Ведь идеальных автомобилей не бывает.

Стоимость обслуживания автомобиля преимущественным образом состоит из стоимости запчастей и расходных материалов, а также работ по их замене. Итак, кажется, что выбирая самые дешевые СТО и доступные запчасти, можно сэкономить на обслуживании. Но на самом деле это не так, ведь большое значение имеет надежность автомобиля и отдельных его узлов и агрегатов, то есть периодичность замены деталей.

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Новые автомобили

Посчитать стоимость обслуживания нового автомобиля в гарантийный период очень просто. Достаточно сложить стоимость всех ТО у официального дилера за определенный промежуток времени. Добавить стоимость зимнего комплекта резины и нескольких комплектов тормозных колодок. Незапланированные ремонты (если в них возникает необходимость) покрываются гарантией. Если сравнить суммы на эти затраты у различных марок, станет ясно, кто из них требует меньше денег на содержание.

От 5 до 10 лет



Обычно в этом возрасте начинают "вылезать" первые серьезные и дорогие неисправности. Говорят даже, что современные автомобили специально проектируют таким образом, чтобы через 5 – 8 лет у первого владельца возникало желание сменить автомобиль.

Если ориентироваться на пробег, то у преимущественного большинства автомобилей первые проблемы с надежностью начинаются где-то с 150 – 200 тыс км. Для бюджетного и коммерческого сегмента этот показатель больше, а для премиального – наоборот, меньше. В любом случае, ближе к 10 годам расходы на эксплуатацию автомобиля начинают расти.

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Больше 10 лет

У автомобиля старше десяти лет с надежностью немало проблем. Конечно, все зависит от конкретного экземпляра, но в среднем машина проезжает за год около 25 – 30 тыс км. И если автомобилю, скажем 15 лет, а его пробег давно перевалил за 300 – 500 тыс км, то в большинстве случаев уже настало время для капитальных ремонтов основных узлов и агрегатов.

Если придется делать капитальный ремонт двигателя, автоматической коробки передач, рулевой рейки, подвески и заменить несколько дорогостоящих электронных блоков, то такие расходы можно сравнить со стоимостью самого автомобиля. Эксплуатация таких автомобилей оказывается достаточно дорогой.

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Больше 20 лет



С автомобилями старше 20 лет ситуация не простая. Подавляющее большинство из них уже давно исчерпали свой ресурс, но некоторые были отремонтированы и еще некоторое время смогут ездить. К достоинствам таких автомобилей можно отнести простоту конструкции, доступность запчастей и сервиса.

Многие считают что в 90-е автомобили были значительно надежнее. Возможно в этом и есть доля правды, но время и большие пробеги дают о себе знать. В подавляющем большинстве случаев от прежней надежности остается лишь легенда.

Именно поэтому расходы на содержание таких автомобилей очень трудно спрогнозировать и часто за несколько лет они могут сильно превысить стоимость самого автомобиля.

"Немцы" или "японцы"?

Споры на тему, какие автомобили лучше: немецкие или японские, не закончаться никогда. А еще существуют французские, итальянские, корейские и другие автомобили. И от этого не легче. На самом деле, все зависит только от личных предпочтений. Дело в том, что в современном мире почти не осталось автомобилей, которые можно отнести к какой-то определенной стране. Автомобильная промышленность давно стала глобальной, а машины состоят из компонентов, произведенных в разных уголках мира. Яркий пример такой глобализации – Renault Arkana.

Премиум или бюджет



Возможно, это прозвучит странно, но бюджетные автомобили, в большинстве случаев, надежнее премиальных. У дорогих автомобилей обычно используется очень много разнообразных современных технологий. Некоторые из них производители используют впервые, не имея опыта эксплуатации. А как известно, чем сложнее механизм, тем меньше у него надежность.

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Для бюджетных автомобилей часто используют "устаревшие" технологии, которые уже хорошо проверены временем. К тому же высокая надежность – одно из главных требований клиентов именно в бюджетном классе. Поэтому более простые автомобили и служат дольше. К тому же стоимость запчастей, расходных материалов и работ по обслуживанию для премиальных автомобилей значительно выше, чем для бюджетных.

Некоторые автомобили специально делают как "бюджетные". Речь идет о линейки Dacia (в Украине их продают мед маркой Renault), Peugeot 301/Citroen C-Elysse и тому подобное. В них еще на этапе конструирования заложены простые и проверенные решения и технологии именно для низких эксплуатационных расходов.

Выводы

Итак, если перед вами есть выбор из нескольких автомобилей и стоит задача выбрать самый дешевый в обслуживании – лучше ориентироваться на самый молодой экземпляр из бюджетного сегмента. Также важно, чтобы в нем было как можно меньше новейших технологий. Турбонаддув, прямой впрыск бензина, гибридный привод, роботизированные коробки передач и другие подобные решения впоследствии могут потребовать весьма дорогих ремонтов.

Если же кроме надежности важны динамические характеристики, комфорт, престиж и прочее – тогда есть смысл обращать внимание на старшие автомобили из премиального сегмента. Но если бюджет невелик, и, как следствие автомобиль не молодой – стоит быть готовым к немалым вложениям в обслуживание и ремонты.