Благодаря этому видео в эффективности защитного покрытия для кузова можно убедиться воочию.

Трудно поверить в то, чего не видишь. Но прозрачная керамическая защита для кузова авто, хотя и невидимая, работает чрезвычайно эффективно, и в этом можно убедиться, благодаря видео от Warped Perception.

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Мойка обеспечивает автомобилю не только опрятный вид, но и бережет лакокрасочное покрытие кузова от повреждений мелкими твердыми частицами грязи. На рынке существует множество средств, которые обещают ЛКП надежную защиту – воск, керамика и тому подобное. Но для проверки их эффективности владельцу авто нужно купить и применить средство, а это требует денег и времени. Автор ролика на канале Warped Perception взял эту работу на себя и протестировал керамическое покрытие самым жестким способом.

Автор видео провел два теста – в первом он покрывал кузов машины пылью “натуральным” путем, наматывая круги на грунтовой дороге, а во втором просто поливал машину грязью. Он провел оба теста на автомобиле с покрытием и без покрытия, так что разницу можно легко увидеть.

Кроме этого, он также показал вид поперечного сечения керамического покрытия под микроскопом. На срезе можно увидеть, что краска лежит на металле тонкой черной линией, а сверху ее покрывает значительно более толстый слой керамического покрытия.