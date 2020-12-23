Преданность бренду настоящего однолюба.

Оттокар Дж., 80-летний житель Вены, любит Porsche. Свой первый он приобрел в 1972 году – это был 911 E в желтом цвете Speed Yellow. С тех пор его гараж постоянно обновлялся разными моделями Porsche, а некоторые он покупал только для созерцания в своей частной коллекции. Этот год стал для Оттокара чем-то особенным, когда он приобрел свою 80-ю модель Porsche.

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Новым достоянием поклонника Porsche стал Boxster Spyder в цвете Miami Blue. Он забрал машину лично, с завода Porsche в Цуффенхаузене, где компания позволила ему быть одним из первых клиентов, которые сами могут прикрепить логотип марки на капот своего автомобиля. Впервые он сам забирал свою новую машину лично в 1977 году, когда приобрел 911 Carrera 3.0.

Его коллекция сейчас насчитывает около 38 различных моделей Porsche, включая несколько гоночных автомобилей, таких как Porsche 917 и 910 с редким восьмицилиндровым двигателем, 956, 904 и 964 Cup. Он владел девятью версиями Carrera RS. Регулярно ездит примерно на десяти машинах, включая 911 R и 911 Speedster 991. Но признает, что любимой моделью для повседневных поездок для него является 981 Boxster Spyder.

Оттокар хранит свою коллекцию в отдельном здании, наполненном памятными вещами. В нем также есть кинотеатр с тематическим фильмом “в прокате”. Коллекционер и страстный драйвер не планирует тормозить на 80 машинах, а еще планирует проехать по Панамериканской магистрали на Porsche Cayenne.

“Когда тебе 80 лет, ты уже не так сильно думаешь о прошлом, а больше о будущем. Вы с нетерпением ждете вещей, которые еще должны быть”, – говорит он.

Фото: колекція автомобілів Porsche Оттокара Дж. / Porsche