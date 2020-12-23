Відданість бренду справжнього однолюба.

Оттокар Дж., 80-річний житель Відня, любить Porsche. Свій перший він придбав у 1972 році – це був 911 E у жовтому кольорі Speed Yellow. З тих пір його гараж постійно оновлювався різними моделями Porsche, а деякі він купував лише для споглядання у своїй приватній колекції. Цей рік став для Оттокара чимось особливим, коли він придбав свою 80-ту модель Porsche.

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Новим надбанням шанувальника Porsche став Boxster Spyder в кольорі Miami Blue. Він забрав машину особисто, з заводу Porsche в Цуффенхаузені, де компанія дозволила йому бути одним із перших клієнтів, які власноруч можуть прикріпити логотип марки на капот свого автомобіля. Вперше він сам забирав свою нову машину особисто у 1977 році, коли придбав 911 Carrera 3.0.

Його колекція зараз налічує близько 38 різних моделей Porsche, включаючи кілька гоночних автомобілів, таких як Porsche 917 та 910 з рідкісним восьмициліндровим двигуном, 956, 904 та 964 Cup. Він володів дев’ятьма версіями Carrera RS. Регулярно їздить приблизно на десяти своїх машинах, включаючи 911 R та 911 Speedster 991. Але визнає, що улюбленою моделлю для повсякденних поїздок для нього є Boxster Spyder 981.

Оттокар зберігає свою колекцію в окремій будівлі, наповненій пам'ятними речами. У ньому також є кінотеатр з тематичним фільмом “в прокаті”. Колекціонер і пристрастний драйвер не планує гальмувати на 80 машинах, а ще планує проїхати Панамериканською магістраллю на Porsche Cayenne.

“Коли тобі 80 років, ти вже не так сильно думаєш про минуле, а більше про майбутнє. Ви з нетерпінням чекаєте речей, які ще мають бути”, – говорить він.

Фото: колекція автомобілів Porsche Оттокара Дж. / Porsche