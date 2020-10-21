Всем бы быть такими лихими автолюбителями, разменяв девятый десяток. Но пороха в пороховницах хватает лишь единицам. Как и пенсии, чтобы купить такой автомобиль.

Пожилые люди высоко ценят спокойствие и комфорт. А суперкары – далеко не самые комфортные автомобили. Но Джон Клауэр из Британии – вовсе не типичный пенсионер и просто отказывается стареть. По крайней мере душой.

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За свою жизнь господин Клауэр владел почти двумя десятками автомобилей, большинство из которых принадлежит к классу экзотики. В основном это были разные модели Ferrari – их у Джона было больше дюжины, а также Lamborghini Aventador и McLaren 675 LT. Среди всей этой техники, больше всего пришелся по душе 480-сильный суперкар Ferrari F40. На нем Джон ездит почти каждый день, в любую погоду, лишь на выходные, для выезда на трек, он иногда пересаживается за руль McLaren.

Джон утверждает, что благодаря своему F40 он испытывает исключительно положительные эмоции и остается молодым духом, несмотря на свой возраст.

Ferrari F40 выпускался с 1987 по 1992 годы. Суперкар оснащен 2,9-литровым V8 мощностью 480 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятискоростной “механикой”. Первую сотню на спидометре суперкар набирает за 4,1 секунды после старта, а максимальная скорость составляет 324 км/час.