Усім би бути такими хвацькими автолюбителями, розмінявши дев'ятий десяток. Та пороху в порохівницях вистачає лиш одиницям. Як і пенсії, щоб купити такий автомобіль.

Літні люди високо цінують спокій та комфорт. А суперкари – далеко не найкомфортніші автомобілі. Та Джон Клауер з Британії – зовсім не типовий пенсіонер і просто відмовляється старіти. Принаймні душею.

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За своє життя пан Клауер володів майже двома десятками автомобілів, більшість з яких належить до класу екзотики. Переважно це були різні моделі Ferrari – їх у Джона було більше дюжини, а також Lamborghini Aventador та McLaren 675 LT. Серед усієї цієї техніки, найбільше припав до душі 480-сильний суперкар Ferrari F40. На ньому Джон їздить майже щодня, в будь-яку погоду, лише на віхідні, для виїзду на трек, він іноді пересідає за кермо McLaren.

Джон стверджує, що завдяки своєму F40 він відчуває виключно позитивні емоції і залишається молодим духом, незважаючи на свій вік.

Ferrari F40 випускався з 1987 по 1992 роки. Суперкар оснащений 2,9-літровим V8 потужністю 480 кінських сил. Агрегат працює в парі з п'ятишвидкісною “механікою”. Першу сотню на спідометрі суперкар набирає за 4,1 секунди, після старту, а максимальна швидкість становить 324 км/год.