Про це стверджується в дослідженні Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Інститут IIHS провів дослідження і встановив, що 70-річні автомобілісти рідше стають учасниками смертельних аварій, ніж водії у віці 35-54 років, а значить вони менш небезпечні на дорозі.

В останні два десятиліття в США подвоїлася кількість літніх за кермом. Але, всупереч поширеній думці про небезпечне водіння цієї категорії автомобілістів через погіршення зору і зниження когнітивних функцій у людей похилого віку, вони не стають причиною багатьох аварій. Із звіту, опублікованого IIHS, виходить, що серед 70-річних водіїв відбувається менше ДТП зі смертельними наслідками, ніж у людей середнього віку. Причому як в розрахунку на одну людину, так і на милю пройденого шляху.

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Кількість водіїв похилого віку та ДТП: дані IIHS



Експерти вказують на кілька факторів, які сприяють цій статистиці. По-перше, автомобілі стали безпечнішими, по-друге, інфраструктура стала більш розвиненою, а по-третє, зросла якості життя і покращився стан здоров'я літніх громадян.

За даними страховиків, в період з 1997 по 2018 кількість аварій на одного водія 70 років і старше зменшилася на 43 відсотки. У той же час число ДТП з летальним результатом, в які потрапляють автомобілісти середнього віку, скоротилося на 21 відсоток.

Нагадаємо, що 70-річний американець став чемпіоном країни з перегонів..