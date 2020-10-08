Об этом утверждается в исследовании американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Институт IIHS провел исследование и установил, что 70-летние автомобилисты реже становятся участниками смертельных аварий, чем водители в возрасте 35-54 лет, а значит они менее опасны на дороге.

В последние два десятилетия в США удвоилось количество пожилых за рулем. Но, вопреки распространенному мнению об опасном вождении этой категории автомобилистов из-за ухудшения зрения и снижения когнитивных функций у пожилых людей, они не становятся причиной многих аварий. Из отчета, опубликованного IIHS, следует, что среди 70-летних водителей происходит меньше ДТП со смертельным исходом, чем у людей среднего возраста. Причем как в расчете на одного человека, так и на милю пройденного пути.

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Количество водителей пожилого возраста и ДТП: данные IIHS

Эксперты указывают на несколько факторов, которые способствуют этой статистике. Во-первых, автомобили стали безопаснее, во-вторых, инфраструктура стала более развитой, а в-третьих, выросло качество жизни и улучшилось состояние здоровья пожилых граждан.

По данным страховщиков, в период с 1997 по 2018 количество аварий на одного водителя 70 лет и старше уменьшилось на 43 процента. В то же время число ДТП с летальным исходом, в которые попадают автомобилисты среднего возраста, сократилось на 21 процент.

Напомним, что 70-летний американец стал чемпионом страны по гонкам.