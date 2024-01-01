90 процентов выпущенных Aston Martin до сих пор эксплуатируются

В прошлом году Aston Martin отпраздновал свое 110-летие. Несмотря на то, что компания испытала трудности, сама по себе эта цифра свидетельствует о крепком опыте с настоящей стойкостью. Яркое подтверждение этому статистика: 90 процентов Aston Martin все еще эксплуатируются.

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Удивительная статистика, которой поделился руководитель отдела продукта и рыночной стратегии Алекс Лонг журналистам на мероприятии в Нью-Йорке в понедельник, отражает около 110 000 автомобилей, выпущенных с момента основания компании в 1913 году.

"Многие страны делятся живыми VIN-номерами, и вы знаете, если вы когда-либо проходите процесс отзыва, вы понимаете, что там есть, а что нет", - сказал Лонг Motor1, говоря о процессе отслеживания транспортных средств, которые все еще находятся в эксплуатации.

"У главных дилеров мы обслуживаем невероятное количество глобального процента автомобилей, потому что люди хотят защитить стоимость своих автомобилей и обслуживать их у официальных агентов", - добавил Лонг. "Вы начинаете видеть в системе номера VIN, которые, как вы думали, никогда не увидите, и вы можете обобщить эти данные".

Процент является четким свидетельством глубокой страсти владельцев и энтузиастов к бренду Aston Martin. Соотношение Aston на дороге даже больше, чем G-Wagen, около 80 процентов транспортных средств которого все еще ездят сегодня.

"Это эмоциональная пьеса", - говорит директор по коммуникациям Кевин Уоттерс. "Существуют автомобили, которые иногда экономически невыгодно реставрировать, но люди делают это из чистой любви, номер один из которых Лоуренс [Стролл, генеральный директор Aston Martin]. У него огромная коллекция Aston, которая постоянно пополняется".