Aston Martin продолжит выпускать автомобили с механической коробкой передач

Во время круглого стола с представителями СМИ генеральный директор Aston Martin Лоуренс Стролл сказал, что в то время, как мир движется к электромобилям, энтузиасты оглядываются назад и нуждаются в настоящем драйве.

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Генеральный директор Aston Martin Лоуренс Стролл заявил, что чрезвычайно положительная реакция на ограниченную серию Valor стоимостью 2 миллиона долларов была "сумасшедшей". Серийный тираж из 110 автомобилей был распродан очень быстро.

Вдохновленный уникальным Victor - данью уважения моделям Aston 1970-х и 1980-х годов - Valor базируется на модели Vantage и оснащен двигателем V-12 мощностью 705 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Стролл считает, что именно механика является большой частью его успеха.

Не стоит думать, что Aston Martin собирается производить автомобили с механической коробкой передач в больших количествах. Но похоже, что компания думает, что может преуспеть с ручными коробками в своих ограниченных сериях. Стролл сказал, что установка механической коробки передач в Valor не была особым вызовом.

Автомобильная промышленность может двигаться в одном направлении, но Aston Martin видят, что ее клиенты придерживаются традиций. Недавно компания подтвердила, что Aston Martin Vanquish может вернуться с новыми V-12 и мощностью 824 л. с., которые станут преемниками DBS, что, скорее всего, возродит название Vanquish после шестилетнего перерыва. "Это совершенно новый продукт, и этот двигатель, по крайней мере для начала, будет только в нашей флагманской модели, которую мы запустим осенью", — сказал Стролл.

Поскольку Aston Martin является мелкосерийным производителем, его не волнуют все более строгие европейские нормы по выбросам. V-12 также может появиться в будущих специальных моделях.

Тем не менее, Aston не самоустраняется от электрификации. Будущий гиперкар Vallhala станет первым плагином бренда, поставки которого начнутся до конца этого года. Производитель также разрабатывает платформу для электромобилей на аккумуляторах. Его первый BEV появится в 2026 году, а за ним появятся еще три модели, включая некий гиперкар.