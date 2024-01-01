Aston Martin продовжить випускати автомобілі з механічною коробкою передач

Під час круглого столу з представниками ЗМІ генеральний директор Aston Martin Лоуренс Стролл сказав, що в той час, як світ рухається до електромобілів, ентузіасти озираються назад і потребують справжнього драйву.

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Генеральний директор Aston Martin Лоуренс Стролл заявив, що надзвичайно позитивна реакція на обмежену серію Valor вартістю 2 мільйони доларів була «божевільною». Серійний тираж із 110 автомобілів був розпроданий дуже швидко.

Натхненний унікальним Victor — даниною поваги моделям Aston 1970-х і 1980-х років — Valor базується на моделі Vantage та оснащений двигуном V-12 потужністю 705 кінських сил і шестиступінчастою механічною коробкою передач. Стролл вважає, що саме механіка є великою частиною його успіху.

Не варто думати, що Aston Martin збирається виробляти автомобілі з механічною коробкою передач у великих кількостях. Але схоже, що компанія думає, що може досягти успіху з ручними коробками своїх обмежених серіях. Стролл сказав, що встановлення механічної коробки передач у Valor не було особливим викликом.

Автомобільна промисловість може рухатися в одному напрямку, але Aston Martin бачать, що її клієнти дотримуються традицій. Нещодавно компанія підтвердила, що Aston Martin Vanquish може повернутися з новим V-12 і потужністю 824 к. с., які стануть наступниками DBS, що, швидше за все, відродить назву Vanquish після шестирічної перерви. «Це абсолютно новий продукт, і цей двигун, принаймні для початку, буде лише у нашій флагманській моделі, яку ми запустимо восени», — сказав Стролл.

Оскільки Aston Martin є малосерійним виробником, його не хвилюють дедалі суворіші європейські норми щодо викидів. V-12 також може з’явитися в майбутніх спеціальних моделях.

Тим не менш, Aston не цурається електрифікації. Майбутній гіперкар Vallhala стане першим плагіном бренду, поставки якого почнуться до кінця цього року, і Aston також розробляє платформу для електромобілів на акумуляторах. Його перший BEV з’явиться в 2026 році, а за ним з’являться ще три моделі, включно з якимось гіперкаром.