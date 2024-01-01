Укр
Ру

Aston Martin продовжить випускати автомобілі з механічною коробкою передач

Ручна коробка буде доступна лише на автомобілях, які вироблятимуться невеликим тиражем для справжніх поціновувачів марки, які люблять отримувати задоволення від керування такими авто.
Aston Martin продовжить випускати автомобілі з механікою - Auto24

Aston Martin з механічною коробкою передач

Євген Гудущан
logo3 червня, 16:40
logo0
logo0 хв

Під час круглого столу з представниками ЗМІ генеральний директор Aston Martin Лоуренс Стролл сказав, що в той час, як світ рухається до електромобілів, ентузіасти озираються назад і потребують справжнього драйву.

Читайте також: Китайська Geely збільшила свою частку у британському Aston Martin

Генеральний директор Aston Martin Лоуренс Стролл заявив, що надзвичайно позитивна реакція на обмежену серію Valor вартістю 2 мільйони доларів була «божевільною». Серійний тираж із 110 автомобілів був розпроданий дуже швидко.

Натхненний унікальним Victor — даниною поваги моделям Aston 1970-х і 1980-х років — Valor базується на моделі Vantage та оснащений двигуном V-12 потужністю 705 кінських сил і шестиступінчастою механічною коробкою передач. Стролл вважає, що саме механіка є великою частиною його успіху.

Не варто думати, що Aston Martin збирається виробляти автомобілі з механічною коробкою передач у великих кількостях. Але схоже, що компанія думає, що може досягти успіху з ручними коробками своїх обмежених серіях. Стролл сказав, що встановлення механічної коробки передач у Valor не було особливим викликом.

Автомобільна промисловість може рухатися в одному напрямку, але Aston Martin бачать, що її клієнти дотримуються традицій. Нещодавно компанія підтвердила, що Aston Martin Vanquish може повернутися з новим V-12 і потужністю 824 к. с., які стануть наступниками DBS, що, швидше за все, відродить назву Vanquish після шестирічної перерви. «Це абсолютно новий продукт, і цей двигун, принаймні для початку, буде лише у нашій флагманській моделі, яку ми запустимо восени», — сказав Стролл.

Оскільки Aston Martin є малосерійним виробником, його не хвилюють дедалі суворіші європейські норми щодо викидів. V-12 також може з’явитися в майбутніх спеціальних моделях.

Тим не менш, Aston не цурається електрифікації. Майбутній гіперкар Vallhala стане першим плагіном бренду, поставки якого почнуться до кінця цього року, і Aston також розробляє платформу для електромобілів на акумуляторах. Його перший BEV з’явиться в 2026 році, а за ним з’являться ще три моделі, включно з якимось гіперкаром.

#Автобізнес #Новини #Aston Martin #Фото

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ