90 відсотків випущених Aston Martin досі експлуатуються

Минулого року Aston Martin відсвяткував своє 110-річчя. Незважаючи на те, що компанія зазнала труднощів, сама по собі ця цифра свідчить про міцний досвід із справжньою стійкістю. Яскраве підтвердження цього статистика: 90 відсотків Aston Martin все ще експлуатуються.

Читайте також: Aston Martin продовжить випускати автомобілі з механічною коробкою передач

Дивовижна статистика, якою поділився керівник відділу продукту та ринкової стратегії Алекс Лонг журналістам на заході в Нью-Йорку в понеділок, відображає близько 110 000 автомобілів, випущених з моменту заснування компанії в 1913 році.

«Багато країн діляться живими VIN-номерами, і ви знаєте, якщо ви коли-небудь проходите процес відкликання, ви розумієте, що там є, а що ні», — сказав Лонг Motor1, говорячи про процес відстеження транспортних засобів, які все ще знаходяться в експлуатації.

«У головних дилерів ми обслуговуємо неймовірну кількість глобального відсотка автомобілів, тому що люди хочуть захистити вартість своїх автомобілів і обслуговувати їх у офіційних агентів», — додав Лонг. «Ви починаєте бачити в системі номери VIN, які, як ви думали, ніколи не побачите, і ви можете узагальнити ці дані».

Відсоток є чітким свідченням глибокої пристрасті власників та ентузіастів до бренду Aston Martin. Співвідношення Aston на дорозі навіть більше, ніж G-Wagen, близько 80 відсотків транспортних засобів якого все ще їздять сьогодні.

«Це емоційна п’єса», — каже директор із комунікацій Кевін Воттерс. «Існують автомобілі, які іноді економічно невигідно реставрувати, але люди роблять це з чистої любові, номер один із яких Лоуренс [Стролл, генеральний директор Aston Martin]. У нього величезна колекція Aston, яка постійно поповнюється».