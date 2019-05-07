Old Car Land – это крупнейший технический фестиваль Украины, который пройдет уже в десятый раз. Мероприятие возвращается на привычную площадку – в Государственный музей авиации на улице Медовой, 1.

В ближайшие выходные среди сотен самолетов уютно разместятся тысяча эксклюзивных ретроавто из Украины и других стран – от велосипедов и легковых авто до тяжелой военной и железнодорожной техники. Самым старым автомобилям-участникам более 100 лет.

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Что нового на фестивале?

Выставка военной техники

Посетителям представят эксклюзивную выставку военной техники времен Второй мировой войны: легендарный советский танк Т-34, грузовики Зис-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американские Dodge 3/4, Studebaker, Willys МВ, немецкие модели Opel Blitz, BMW R12.

Специальная выставка автобусов

"Улица Ниццы" – совершенно новая фестивальная локация. Иностранные автобусы – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, самые старые и самые новые ЛАЗы, старинные ЗИСы, массовый ПАЗ! Можно будет зайти внутрь, посидеть на месте пассажира или водителя.

Экспозиция редких велосипедов

На Old Car Land можно будет увидеть весь спектр трансформаций, которые за последние 100 лет приобрела рама, вес и механизмы велосипедов!

Вручение юбилейного гран-при

Ежегодно на фестивале вручают Гран-при одному выбранному автомобилю. В этот раз будет десятое юбилейное награждение. По этому поводу на Old Car Land подготовили специальную экспозицию из девяти машин, которые получили Гран-при в предыдущие годы. Среди них: первая массовая модель в мире Ford T 1909 года, Buick 1924 года, ЗИС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 и другие.

Рынок ретроавто

На фестивале можно будет приобрести себе наиболее понравившийся автомобиль! На локации "АвтоМотоПродаж" будут продавать раритетные мотоциклы и редкие модели машин.

Как развлечься на фестивале?

Спортивное ретроралли

Традиционно не обойдется фестиваль и без ралли на старинных автомобилях. Все участники – профессионалы в своем деле и не первый год управляют гоночными "дедушками". В этот раз на трассе сойдутся американские, немецкие, итальянские, французские и советские ретроавто.

Конкурс элеганции

Одно из наиболее завораживающих действ на фестивале – конкурс элеганции, или проще – перевоплощений. Владельцы ретромашин переодеваются в одежду эпохи выпуска авто и демонстрируют свой тандем судьям и зрителям.

Активный отдых

На Old Car Land будет работать две сцены. На одной будут проходить активности, розыгрыши, вручение гран-при и прочее, на второй – выступать музыкальные группы. Кроме этого, взрослые смогут покататься на ретроавто или дрифткаре (наличие водительских прав обязательно), посоревноваться в стрельбе в тире, выковать памятную монету. О детях тоже не забыли! Малышня сможет посоревноваться в гонках на поделенных машинках, попрыгать на батутах, поиграть на игровых автоматах 80-х годов, покататься на пассажирском сидении ретроавто, и, конечно же, побывать в кабине самолета!

Что поесть на фестивале?

Фестивальное меню достаточно разнообразное: 17 видов мяса – сосиски, шашлык, стейки и прочее, свежие огурцы, помидоры, редис и зелень с грядки, а также печеные и отварные овощи, полезные вегетарианские сладости и лучший итальянский кофе.

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Где: Государственный музей авиации имени О. К. Антонова, ул. Медовая, 1

Когда: 9-12 мая, с 9:00 до 20:00

Билеты: 150 грн, для детей до 12 лет и участников боевых действий вход бесплатный.