Old Car Land – це найбільший технічний фестиваль України, який пройде вже вдесяте. Захід повертається на звичний майданчик – до Державного музею авіації на вулиці Медовій, 1.

У найближчі вихідні серед сотень літаків затишно розмістяться тисяча ексклюзивних ретроавто з України та інших країн – від велосипедів і легкових авто до важкої військової та залізничної техніки. Найстаршим автомобілям-учасникам – понад 100 років.

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Що нового на фестивалі?

Виставка військової техніки

Відвідувачам покажуть ексклюзивну виставку військової техніки часів Другої світової війни: легендарний радянський танк Т-34, вантажівки ЗіС-5, ГАЗ-АА, ГАЗ 67 Б, американські Dodge 3/4, Studebaker, Willys MВ, німецькі моделі Opel Blitz, BMW R12.

Спеціальна виставка автобусів

"Вулиця Ніцци" – абсолютно нова фестивальна локація. Іноземні автобуси – Saviem, MAN, Ikarus, Mercedes-Benz, Bluebird, найстаріші і найновіші ЛАЗи, старовинні ЗіСи, масовий ПАЗ! Можна буде зайти всередину, посидіти на місці пасажира або водія.

Експозиція рідкісних велосипедів

На Old Car Land можна буде побачити весь спектр трансформацій, які за останні 100 років придбала рама, вага і механізми велосипедів!

Вручення ювілейного гран-прі

Щорічно на фестивалі вручають Гран-прі одному обраному автомобілю. Цього разу буде десяте ювілейне нагородження. З цього приводу на Old Car Land підготували спеціальну експозицію з дев'яти машин, які отримали Гран-прі в попередні роки. Серед них: перша масова модель в світі Ford T 1909 року, Buick 1924 року, ЗІС-110 1946, Mercedes-Benz 190 SL 1958 і інші.

Ринок ретроавто

На фестивалі можна буде придбати собі найбільш вподобаний автомобіль! На локації "АвтоМотоПродаж" продаватимуть раритетні мотоцикли і рідкісні моделі машин.

Як розважитися на фестивалі?

Спортивне ретрораллі

Традиційно не обійдеться фестиваль і без ралі на старовинних автомобілях. Всі учасники – професіонали у своїй справі і не перший рік керують гоночними "дідусями". Цього разу на трасі зійдуться американські, німецькі, італійські, французькі і радянські ретроавто.

Конкурсу елеганції

Одне з дійств, що найбільше зачаровують на фестивалі – конкурс елеганції, або простіше – перевтілень. Власники ретромашин переодягаються в одяг епохи випуску авто і демонструють свій тандем суддям і глядачам.

Активний відпочинок

На Old Car Land буде працювати дві сцени. На одній будуть проходити активності – розіграші, вручення гран-прі та інше, на другий – виступати музичні гурти. Крім цього, дорослі зможуть покататися на ретроавто або дріфткарі (наявність водійських прав обов'язково), позмагатися у стрільбі в тирі, викувати пам'ятну монету. Про дітей теж не забули! Малеча зможе позмагатися в перегонах на поділених машинках, пострибати на батутах, пограти на ігрових автоматах 80-х років, покататися на пасажирському сидінні ретроавто, і, звичайно ж, побувати в кабіні літака!

Що поїсти на фестивалі?

Фестивальне меню досить різноманітне: 17 видів м'яса – сосиски, шашлик, стейки і інше, свіжі огірки, помідори, редис і зелень з грядки, а також печені і відварені овочі, корисні вегетаріанські солодощі і краща італійська кава.

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Де: Державний музей авіації імені О. К. Антонова, вул. Медова, 1

Коли: 9-12 травня, з 9:00 до 20:00

Квитки: 150 грн, для дітей до 12 років та учасників бойових дій вхід безкоштовний