Кажется, у кого-то была славная гулянка.

Испанский остров Ибица известен на весь мир своими ночными клубами и атмосферой свободы и вседозволенности. Однако у всего есть предел. По крайней мере, местная полиция не одобряет катание голым по улицам города.

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На днях местные жители и гости могли увидеть на улицах Ибицы довольно необычное “шоу” – молодой человек кружил по городу на Ferrari 458 Spider, в моторный отсек которой забралась полностью раздетая женщина. В финале видеоролика машина медленно удаляется, а девушка, встав на переднее сиденье, демонстрирует свои ягодицы.

Как положено, прохожие, заметив такое, достали свои смартфоны и сняли инцидент на видео. Хотя и не понятно, почему его качество такое низкое. Очевидцами происшествия стало немало прохожих и водителей, однако почему-то никто из них не обратил внимания на номер машины или лицо водителя, чтобы облегчить работу полиции. Впрочем, найти его будет не слишком сложно, поскольку, во-первых, Ибица – остров, а во-вторых, таких машин здесь не так много.

Сейчас местная полиция объявила эпатажного водителя в розыск за нарушение правил перевозки пассажиров и безрассудное вождение. За эти правонарушения ему грозит шесть штрафных водительских баллов и штраф в размере 500 евро – вряд ли такие санкции испугают хулигана на “Феррари”.

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