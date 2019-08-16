Лайфхак от сообразительного пешехода.

Иногда водители не успевают вовремя затормозить, или же просто пренебрегают пешеходами и останавливаются непосредственно на дорожке для перехода. Людям приходится обходить таких "мастеров" трафика, но некоторые поступают иначе.

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Кто-то может копнуть машину или скользнуть по капоту, кто будет ругаться на водителя, а другой выскажет свои мысли жестом. Но парень на этом видео пошел дальше. Он просто прошел сквозь машину.

Интересно было бы узнать реакцию водителя на появление в салоне его “Лексуса” молодого человека. Так же неожиданно и быстро, как попал в салон, пешеход вышел из него с другой стороны.

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