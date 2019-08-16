Лайфхак від кмітливого пішохода.

Часом водії не встигають вчасно загальмувати, або ж просто нехтують пішоходами і зупиняються безпосередньо на доріжці для переходу. Людям доводиться обходити таких “майстрів” трафіку, але дехто вчиняє інакше.

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Хтось може копнути машину чи ковзнути по капоту, хтось буде лаятись на водія, а інший висловить свої думки жестом. Але хлопчина на цьому відео пішов далі. Він просто пройшов крізь машину.

Цікаво було б дізнатись реакцію водія на появі в салоні його “Лексуса” молодого чоловіка. Так само несподівано і швидко, як потрапив у салон, пішохід вийшов з нього з іншого боку.

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