Здається, у когось була славна гулянка.

Іспанський острів Ібіца відомий на увесь світ своїми нічними клубами та атмосферою свободи і вседозволеності. Однак у всього є межа. Принаймні, місцева поліція не схвалює катання голим по вулицях міста.

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Днями місцеві жителі та гості могли побачити на вулицях Івіси досить незвичне “шоу” – молодий чоловік кружляв містом на Ferrari 458 Spider, на моторному відсіку якої вмостилась повністю роздягнена молодиця. У фіналі відеоролика машина повільно віддаляється, а дівчина, вставши на переднє сидіння, демонструє свої сідниці.

Як годиться, перехожі, помітивши таке, дістали свої смартфони та зафільмували інцидент на відео. Хоча й не зрозуміло, чому його якість така низька. Очевидцями пригоди стало чимало перехожих та водіїв, однак чомусь ніхто з них не звернув уваги на номер машини чи обличчя водія, аби полегшити роботу поліції. Втім, знайти його буде не надто складно, оскільки, по-перше, Ібіца – острів, а по-друге, таких машин тут не так багато.



Наразі місцева поліція оголосила епатажного водія у розшук за порушення правил перевезення пасажирів та безрозсудне водіння. За ці правопорушення йому загрожує шість штрафних водійських балів і штраф в розмірі 500 євро – навряд чи такі санкції злякають розбишаку на “Феррарі”.

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