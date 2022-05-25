Онлайн премьера нового поколения Lexus RX состоится в среду, 1 июня 2022 года.

1 июня 2022 в 3:00 по киевскому времени на сайте Lexus Europe состоится премьера нового поколения премиального кроссовера Lexus RX 2023.

Сейчас производитель обнародовал только фото части передка автомобиля, на котором видна новая "световая подпись" главной оптики и более резкие грани кузова.

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Lexus RX – модель, открывшая класс премиальных кроссоверов в 1999 году. Сейчас актуальна четвертая генерация модели, которая появилась в 2015 году и была обновлена ​​в прошлом году.