Онлайн прем’єра нового покоління Lexus RX відбудеться у середу, 1 червня 2022 року.

1 червня 2022 року о 3:00 за київським часом на сайті Lexus Europe відбудеться прем’єра нового покоління преміального кросовера Lexus RX 2023.

Наразі виробник оприлюднив лише фото частини передка автомобіля, на якому видно новий “світловий підпис” головної оптики та більш різкі грані кузова.

Також цікаво тест-драйв актуальної версії Lexus RX

Lexus RX – модель, яка відкрила клас преміальних кросоверів у 1999 році. Зараз актуальна четверта генарція моделі, яка з’явилась у 2015 році та була оновлена минулоріч.

Як повідомляє прес-служба Lexus, новий RX 2023 став ще більш безшумним та комфортним. Жодних інших подробиць компанія не повідомляє.