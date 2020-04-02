В Правилах дорожного движения четко прописаны места, где запрещено выполнять разворот.
Правилами дорожного движения предусмотрено, что разворот запрещается:
Читайте также: Занижать таможенную стоимость при ввозе автомобилей станет невозможно
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, эстакадах и под ними;
- в тоннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обоих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке.
Нарушение этих требований является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.
Читайте также: Из-за пандемии продажи авто в мире уменьшатся на 14%
Если же эти нарушения повлекли повреждение транспортных средств, дорожных сооружений или другого имущества, то за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 340 грн. или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.