В Правилах дорожного движения четко прописаны места, где запрещено выполнять разворот.

Правилами дорожного движения предусмотрено, что разворот запрещается:

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на железнодорожных переездах; на мостах, эстакадах и под ними; в тоннелях; при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обоих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке.

Нарушение этих требований является административным правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность.

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Если же эти нарушения повлекли повреждение транспортных средств, дорожных сооружений или другого имущества, то за такие действия предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 340 грн. или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.