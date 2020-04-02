В Правилах дорожнього руху чітко прописані місця, де заборонено виконувати розворот.

Правилами дорожнього руху передбачено, що розворот забороняється:

Читайте також: Занижувати митну варість при ввезенні автомобілів стане неможливо

на залізничних переїздах; на мостах, естакадах і під ними; у тунелях; за видимості дороги менше 100 м хоча б в одному напрямку; на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті.

Порушення цих вимог є адміністративним правопорушенням, за який передбачена адміністративна відповідальність.

Читайте також: Через пандемію продажі авто у світі зменшаться на 14%

Якщо ж ці порушення спричинили пошкодження транспортних засобів, дорожніх споруд чи іншого майна, то за такі дії передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 грн. або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.