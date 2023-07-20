Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило, что летающие автомобили в ближайшие пять лет будут работать в основном как вертолеты и речь о беспилотных машинах не идет – водитель-пилот в салоне должен быть.

FAA разработало в среднесрочный план регулирования летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), назвав этот этап как «новую эру авиации, когда-то изображавшуюся только в кино или научной фантастике». Однако разработанными требованиями безопасности таких транспортных средств в небе пренебрегать не стоит.

Администрация авиационного управления пишет, что «передовые аэромобильные транспортные средства» должны будут иметь на борту людей-пилотов, которые в воздухе обязаны соблюдать существующие правила полетов для вертолетов.

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В свою очередь, Bloomberg прогнозирует, что появление аэромобилей повлечет за собой падение акций некоторых компаний, занимающихся городскими аэротакси. Для примера приводится компания Joby Aviation Inc., поддерживаемая Toyota, потерявшая 5,6% своей стоимости после публикации плана FAA, и поддерживаемая Stellantis Archer компания Aviation Inc., сразу потерявшая 3%. Правда, через несколько дней обе восстановили свою стоимость.

Воздушная мобильность человечества в ближайшие годы будет только расти, но и безопасность воздушного движения также должна быть на высоте. Фото: carscoops.com

Эксперты FAA стремятся сделать ввод этих транспортных средств в эксплуатацию как можно более предсказуемым, в разработке правил опирались на существующие процедуры и инфраструктуру. Это означает, что пилотам следует согласовывать полеты и летать на высоте до 1219 метров с использованием действующих правил визуальных полетов на малой высоте.

В настоящее время администрация FAA работает с министерством энергетики, TSA и другими заинтересованными ведомствами и сторонами для определения увеличения мощности, безопасности и экологических соображений, необходимых для нового класса летательных аппаратов.