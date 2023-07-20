Федеральне авіаційне управління США (FAA) заявило, що літаючі автомобілі у найближчі п’ять років працюватимуть в основному як вертольоти й мова про безпілотні машини не йде – водій-пілот у салоні має бути.

FAA розробило о середньостроковий план регулювання літальних апаратів з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL), назвавши цей етап як «нову еру авіації, що колись зображувалася тільки в кіно або науковій фантастиці». Однак розробленими вимогами безпеки таких транспортних засобів у небі нехтувати не варто.

Адміністрація авіаційного управління пише, що «передові аеромобільні транспортні засоби» повинні будуть мати на борту людей-пілотів, які у повітрі зобов’язані дотримуватись існуючих правил польотів для гелікоптерів.

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Своєю чергою, Bloomberg прогнозує, що поява аеромобілів спричинить падіння акцій деяких компаній, що займаються міськими аеротаксі. Для прикладу наводиться компанія Joby Aviation Inc., що підтримується Toyota, яка втратила 5,6% своєї вартості після публікації плану FAA, та підтримувана Stellantis Archer компанія Aviation Inc., яка відразу втратила 3%. Щоправда, через кілька днів обидві відновили свою вартість.

Повітряна мобільність людства в найближчі роки тільки зростатиме, але й безпека повітряного руху також має бути на висоті. Фото: carscoops.com

Експерти FAA прагнуть зробити введення цих транспортних засобів в експлуатацію якомога більш передбачуваним, в розробці правил спиралися на наявні процедури та інфраструктуру. Це означає, що пілотам потрібно погоджувати польоти і літати на висоті до 1219 метрів з використанням чинних правил візуальних польотів на малій висоті.

Нині адміністрація FAA працює з міністерством енергетики, TSA та іншими зацікавленими відомствами і сторонами для визначення збільшення потужності, безпеки та екологічних міркувань, необхідних для нового класу літальних апаратів.