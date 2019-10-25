В рабочих группах профильных парламентских комитетов обсуждается изменение налоговой нагрузки на нефтепродукты, что предполагает резкий рост ставок акцизов на газ для авто.

Об этом сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения. По оценкам "Консалтинговой группы А-95", в случае реализации предложения цена автогаза может вырасти на 2,8 грн/л (исходя из текущего курса и котировок), дизтоплива – на 80 коп/л. В то же время бензин может подешеветь на 60 коп/л.

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Еще одним рабочим вариантом рассматривалась единая ставка акциза на ДТ и бензин на уровне € 200/тыс. л, а на автогаз – € 160/тыс. л, однако этот проект был отклонен.

По информации enkorr, инициатором пересмотра ставок по-прежнему выступает ПАО "Укртатнафта". Сначала компания в июне 2018 г предложила установить единую ставку акциза на бензин и ДТ на уровне € 164/тыс. л, а на СУГ поднять до $ 87/тыс. л. По мнению компании, это позволило бы устранить перекос в структуре потребления моторного топлива в сторону сжиженного газа и Кременчугскому НПЗ нарастить объемы переработки.

В сентябре 2019 года глава "Укртатнафты" Павел Овчаренко подтвердил планы компании с новой силой добиваться пересмотров ставок акциза.

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