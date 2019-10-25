В робочих групах профільних парламентських комітетів обговорюється зміна податкового навантаження на нафтопродукти, що передбачає різке зростання ставок акцизів на газ для авто.

Про це повідомило джерело, знайоме з ходом обговорення. За оцінками "Консалтингової групи А-95", у випадку реалізації пропозиції ціна автогазу може вирости на 2,8 грн/л (виходячи з поточного курсу і котирувань), дизпалива - на 80 коп/л. У той же час бензин може подешевшати на 60 коп/л.

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Ще одним робочим варіантом розглядалася єдина ставка акцизу на ДП і бензин на рівні € 200/тис. л, а на автогаз - € 160/тис. л, однак цей проект був відхилений.

За інформацією enkorr, ініціатором перегляду ставок, як і раніше, виступає ПАТ "Укртатнафта". Спочатку компанія в червні 2018 р запропонувала встановити єдину ставку акцизу на бензин і ДП на рівні € 164/тис. л, а на ЗВГ підняти до $ 87/тис. л. На думку компанії, це дозволило б усунути перекіс у структурі споживання моторного палива в сторону скрапленого газу та Кременчуцькому НПЗ наростити обсяги переробки.

У вересні 2019 року глава "Укртатнафти" Павло Овчаренко підтвердив плани компанії з новою силою домагатися переглядів ставок акцизу.

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