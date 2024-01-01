Аккумуляторы для автономного питания: какой лучше приобрести

Аккумуляторы, способные обеспечить автономность, широко используются в кемпингах (домах на колесах), моторных лодках, квадроциклах и другой технике, для которой присуще сезонное использование. Главное их отличие от автомобильных – это способность долго держать заряд и устойчивость к глубокому разряду. Достигается такой эффект использованием современных технологий, в частности AGM и EFB.

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Обычные свинцово-кислотные аккумуляторы имеют ряд ограничений. Самое существенное – это глубокий разряд и длительный простой в таком состоянии. Если напряжение 12 вольтового аккумулятора упадет ниже 10,5 вольт, его дальнейшая работа уже будет под вопросом. Причем краткосрочная разрядка не причиняет существенного вреда. Но если обычный аккумулятор несколько недель простоит разряженным, он, скорее всего, испортится и не восстановится даже после полной зарядки.

Обычные аккумуляторы боятся глубокого разряда и длительного простоя в разряженном состоянии. Фото Bosch

Аккумуляторы Bosch двойного назначения с технологиями AGM и EFB подходят как для запуска двигателя, так и для автономного электроснабжения приборов и оборудования в течение длительного времени. Аккумуляторы, изготовленные с использованием этих технологий, не боятся глубокого разряда. Кроме того, они имеют очень низкий уровень саморазряда, поэтому идеально подходят для сезонного использования, даже при длительном простое.

Преимущества двойного назначения

В транспорте, который используются в сфере отдыха и судоходства, аккумуляторам приходится выдерживать много нагрузок, ведь они питают навигационные и аварийные системы, системы обеспечения безопасности и комфорта. Также они подвергаются частым и глубоким разрядам. К тому же короткие поездки и длительные простои создают дополнительные нагрузки на аккумулятор. Батареи с технологиями AGM и EFB особенно хорошо подходят для таких сложных условий эксплуатации.

Bosch выпускает аккумуляторы, предназначенные для моторных лодок и другой техники. Фото Bosch.

В батареях с технологией AGM стекловолоконные маты впитывают кислоту как губка. В батареях EFB положительная пластина оснащена пластиковой вставкой, которая обеспечивает дополнительную поддержку активного материала. AGM- и EFB-аккумуляторы от Bosch для домов на колесах и лодок обеспечивают высокий пусковой ток и очень высокую стабильность цикла.

Прочная решетка из специального сплава обеспечивает устойчивость к коррозии, длительный срок службы, оптимизированное прохождение тока и низкий уровень саморазряда. Технология глубокого цикла обеспечивает немедленную готовность батареи к работе даже после длительного бездействия.

Дом на колесах требует много электроэнергии в течение длительного времени. Фото Bosch

Поскольку аккумуляторы абсолютно герметичны и устойчивы к вибрациям, они также прекрасно работают в условиях бездорожья или на шатких лодках. Кроме того, AGM- и EFB-батареи можно комбинировать с другими аккумуляторами.

Гарантия качества

Условия гарантийного обслуживания аккумуляторных батарей Bosch распространяются на 24 или 12 месяцев эксплуатации (зависит от типа батареи) с даты продажи. Конечно, существует ряд ограничений и условий для поддержания гарантии. В частности, гарантия не распространяется при использовании аккумуляторной батареи не по назначению, то есть:

не для соответствующего автомобиля/мотоцикла, в частности для самостоятельно спроектированных сетей или систем питания, автономного питания и т.д;

в автомобиле (транспортном средстве), для которого эта батарея не рекомендована в информационной системе Bosch ESI[tronic] Evolution;

в автомобиле (транспортном средстве), для которого эта батарея не рекомендована заводом-изготовителем автомобиля;

Гарантия действительна в случае использования аккумулятора по назначению.Фото Bosch

Кроме того, по требованию экспертного/сервисного центра, в рамках диагностики и для вынесения гарантийного заключения покупателем должно быть предоставлено транспортное средство, на котором была установлена батарея, направлена на диагностику для определения причин ее отказа.