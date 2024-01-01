Как выбрать зарядное устройство для аккумулятора

Какими бывают зарядные устройства

Если очень упрощенно, есть два типа устройств: зарядные и зарядно-пусковые. Первые дешевле и лучше подходят для частного использования. Зарядно-пусковые более актуальны для гаражей, автосервисов, СТО и других предприятий, которые занимаются ремонтом и обслуживанием техники.

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Для личного пользования оптимальными являются зарядные устройства импульсного типа. В отличие от трансформаторных, они способны медленно заряжать аккумулятор, при этом не наносят ему вреда. Максимальная мощность тока зарядки для свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 10% их емкости. Исходя из этого, можно сформировать минимальные необходимые параметры для зарядного устройства.

Компактное зарядное устройство имеет немало полезных функций и может заряжать литий-ионные батареи. Фото Bosch

Современные зарядные устройства также способны автоматически регулировать силу тока в зависимости от состояния батареи и заданных параметров. Они постоянно совершенствуются и яркий пример тому – новое поколение зарядных устройств Bosch, которые с каждым поколением получают более широкий функционал.

Новое поколение зарядных устройств Bosch серии C для бытового использования позволяют осуществлять контроль заряда и имеют несколько новых защитных функций для безопасной и плавной зарядки всех обычных типов стартерных аккумуляторов.

Пять различных моделей C-line, включая два зарядных устройства для литий-ионных аккумуляторов, охватывают широкий спектр различных потребностей автомобилистов, мотоциклистов, любителей кемпинга, моторных лодок и другой техники.

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Разные зарядки – для разных задач

Базовая модель Bosch C10 оснащена автоматическим управлением зарядкой, защитой от искрения и от перегрева, имеет рейтинг IP65 для защиты от пыли и водостойкости, и может использоваться для зарядки с низкой мощностью.

Зарядное устройство способно поддерживать заряд в течение длительного простоя. Фото Bosch

Зарядные устройства C30 и C40-Li также защищены от обратной полярности, имеют функцию памяти и регенеративную функцию. Модели C70 и C80-Li также могут использоваться для поддержания зарядки – например, при замене аккумулятора.

Кроме того, мощность двух высокопроизводительных зарядных устройств значительно выше, чем у предыдущей модели C7. Суффикс "Li", прикреплен к моделям C40-Li и C80-Li, указывает на то, что эти устройства могут заряжать не только все типы обычных аккумуляторов, но и литий-ионные батареи.

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Практическое применение новых технологий

Зарядные устройства Bosch C-line особенно полезны для водителей, которые обычно ездят только на короткие расстояния и поэтому сильно нагружают стартерную батарею. Но они также хорошо подойдут для владельцев классических автомобилей, мотоциклов и автофургонов – транспортных средств, которым присуще сезонное использование.

Bosch C-line могут использовать функцию обслуживания заряда, чтобы поддерживать аккумуляторы своих транспортных средств в надлежащем состоянии, даже когда остаются без движения в течение длительного промежутка времени. И если уровень заряда батареи упал, новые зарядные устройства Bosch обеспечивают ее плавную и безопасную перезарядку, тем самым защищая и сохраняя батарею.