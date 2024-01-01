Как выбрать аккумулятор для автомобиля с системой Start-Stop

В этой статье мы рассмотрим, как работает система Start-Stop, почему она стала такой популярной, какие требования предъявляются к компонентам системы – в частности, к аккумулятору, и как выбрать подходящий аккумулятор.

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Как работает система Start-Stop и почему она применяется

Система Start-Stop автоматически выключает двигатель автомобиля при кратковременных остановках, например, на светофоре. Двигатель запускается, как только водитель нажимает на педаль акселератора или отпускает тормоз (в зависимости от конструкции системы). Это позволяет сэкономить топливо, ведь во время остановки двигатель не работает на холостом ходу и не тратит лишний ресурс.

Система Start-Stop оснащена мощным стартером и генератором. Фото Bosch

Основные преимущества системы Start-Stop:

Экономия топлива: система может уменьшить расход топлива на 5-10% в городском режиме.

система может уменьшить расход топлива на 5-10% в городском режиме. Уменьшение выбросов: благодаря временному выключению двигателя снижается количество вредных выбросов в атмосферу.

благодаря временному выключению двигателя снижается количество вредных выбросов в атмосферу. Улучшение экологичности: особенно актуально для крупных городов с высоким уровнем шумового загрязнения и загрязнения воздуха.

Именно из-за этих преимуществ система Start-Stop получила широкое распространение в современных автомобилях, особенно тех, что соответствуют строгим экологическим стандартам.

Почему аккумулятор является ключевым элементом системы Start-Stop

Система Start-Stop требует от аккумулятора гораздо большей нагрузки, чем могут обеспечить обычные автомобильные АКБ. Во время каждой остановки двигателя батарея берет на себя задачу поддерживать работу бортовых систем автомобиля - от освещения и мультимедийных систем до климат-контроля. А как только водитель начинает движение, аккумулятор должен быстро обеспечить мощный пусковой ток для перезапуска двигателя.





Обычные аккумуляторы не смогут долго работать в автомобиле, оборудованном системой Start-Stop. Фото Bosch

Поэтому аккумуляторы для автомобилей с системой Start-Stop имеют:

Повышенную циклическую устойчивость, то есть способность выдерживать частые циклы зарядки-разрядки

Быструю отдачу тока для обеспечения моментального перезапуска двигателя

Высокую надежность при постоянных высоких нагрузках.

Почему стоит выбрать аккумуляторы Bosch с технологией EFB и AGM

Компания Bosch предлагает два типа аккумуляторов, специально разработанных для автомобилей с системой Start-Stop: EFB (Enhanced Flooded Battery) и AGM (Absorbent Glass Mat). Эти технологии обеспечивают стабильную работу системы и увеличивают срок службы аккумулятора в условиях высокой нагрузки.

Аккумуляторы Bosch EFB

Аккумуляторы EFB от Bosch созданы для автомобилей с базовыми системами Start-Stop и обеспечивают:

Увеличенную устойчивость к циклам зарядки-разрядки: аккумуляторы EFB выдерживают вдвое больше циклов зарядки-разрядки по сравнению с обычными аккумуляторами.

Высокую скорость восстановления заряда: быстро заряжаются во время движения, что позволяет поддерживать заряд на оптимальном уровне.

Долговечность: EFB-аккумуляторы могут служить дольше даже при активном использовании Start-Stop.

EFB-аккумуляторы являются оптимальным выбором для автомобилей с системой Start-Stop среднего уровня, которые не имеют высокого энергопотребления или дополнительных электросистем.

Высокотехнологичные аккумуляторы от Bosch способны обеспечить надежную работу современных автомобилей. Фото Bosch

Аккумуляторы Bosch AGM

AGM-аккумуляторы от Bosch – это современный вариант, разработанный для автомобилей с расширенной системой Start-Stop и большим энергопотреблением. Основные преимущества:

Максимальная циклическая устойчивость: аккумуляторы AGM выдерживают в три раза больше циклов зарядки-разрядки по сравнению со стандартными аккумуляторами, что идеально подходит для интенсивного использования.

Стабильная работа при высоких нагрузках: AGM-аккумуляторы эффективно выдерживают нагрузки больших потребителей электроэнергии, таких как климат-контроль, электрические обогреватели и мультимедийные системы.

Повышенная устойчивость к вибрациям и изменениям температуры: AGM-технология защищает аккумулятор от перегрева и мороза, обеспечивая стабильную работу даже в суровых условиях.

AGM-аккумуляторы от Bosch рекомендованы для автомобилей премиум-класса и транспортных средств с большим числом электропотребителей, которые требуют надежного энергообеспечения.