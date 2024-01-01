Як вибрати акумулятор для автомобіля з системою Start-Stop

У цій статті ми розглянемо, як працює система Start-Stop, чому вона стала такою популярною, які вимоги пред'являються до компонентів системи — зокрема, до акумулятора, та як вибрати відповідний акумулятор.

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Як працює система Start-Stop і чому вона застосовується

Система Start-Stop автоматично вимикає двигун автомобіля при короткочасних зупинках, наприклад, на світлофорі. Двигун запускається, щойно водій натискає на педаль акселератора або відпускає гальмо (в залежності від конструкції системи). Це дозволяє зекономити пальне, адже під час зупинки двигун не працює на холостому ходу і не витрачає зайвий ресурс.

Система Start-Stop має потужніший стартер та генератор. Фото Bosch

Основні переваги системи Start-Stop:

Економія пального : система може зменшити витрату пального на 5-10% у міському режимі.

: система може зменшити витрату пального на 5-10% у міському режимі. Зменшення викидів : завдяки тимчасовому вимкненню двигуна знижується кількість шкідливих викидів в атмосферу.

: завдяки тимчасовому вимкненню двигуна знижується кількість шкідливих викидів в атмосферу. Покращення екологічності: особливо актуально для великих міст з високим рівнем шумового забруднення та забруднення повітря.

Саме через ці переваги система Start-Stop отримала широке поширення в сучасних автомобілях, особливо тих, що відповідають суворим екологічним стандартам.

Чому акумулятор є ключовим елементом системи Start-Stop

Система Start-Stop вимагає від акумулятора набагато більшого навантаження, ніж можуть забезпечити звичайні автомобільні АКБ. Під час кожної зупинки двигуна батарея бере на себе завдання підтримувати роботу бортових систем автомобіля — від освітлення та мультимедійних систем до клімат-контролю. А щойно водій починає рух, акумулятор повинен швидко забезпечити потужний пусковий струм для перезапуску двигуна.





Звичайні акумулятори не зможуть довго працювати в автомобілі, обладнаному системою Start-Stop. Фото Bosch

Через це акумулятори для автомобілів із системою Start-Stop мають:

Підвищену циклічну стійкість, тобто здатність витримувати часті цикли зарядки-розрядки

Швидку віддачу струму для забезпечення моментального перезапуску двигуна

Високу надійність при постійних високих навантаженнях.

Чому варто вибрати акумулятори Bosch з технологією EFB та AGM

Компанія Bosch пропонує два типи акумуляторів, спеціально розроблених для автомобілів із системою Start-Stop: EFB (Enhanced Flooded Battery) та AGM (Absorbent Glass Mat). Ці технології забезпечують стабільну роботу системи та збільшують термін служби акумулятора в умовах високого навантаження.

Акумулятори Bosch EFB

Акумулятори EFB від Bosch створені для автомобілів з базовими системами Start-Stop і забезпечують:

Збільшену стійкість до циклів зарядки-розрядки: акумулятори EFB витримують вдвічі більше циклів зарядки-розрядки порівняно зі звичайними акумуляторами.

Високу швидкість відновлення заряду: швидко заряджаються під час руху, що дозволяє підтримувати заряд на оптимальному рівні.

Довговічність: EFB-акумулятори можуть служити довше навіть при активному використанні Start-Stop.

EFB-акумулятори є оптимальним вибором для автомобілів із системою Start-Stop середнього рівня, які не мають високого енергоспоживання або додаткових електросистем.

Високотехнологічні акумулятори від Bosch здатні забезпечити надійну роботу сучасних авто. Фото Bosch

Акумулятори Bosch AGM

AGM-акумулятори від Bosch — це сучасний варіант, розроблений для автомобілів із розширеною системою Start-Stop та великим енергоспоживанням. Основні переваги:

Максимальна циклічна стійкість: акумулятори AGM витримують у три рази більше циклів зарядки-розрядки порівняно зі стандартними акумуляторами, що ідеально підходить для інтенсивного використання.

Стабільна робота при високих навантаженнях: AGM-акумулятори ефективно витримують навантаження великих споживачів електроенергії, таких як клімат-контроль, електричні обігрівачі та мультимедійні системи.

Підвищена стійкість до вібрацій та змін температури: AGM-технологія захищає акумулятор від перегріву та морозу, забезпечуючи стабільну роботу навіть у суворих умовах.

AGM-акумулятори від Bosch рекомендовані для автомобілів преміум-класу та транспортних засобів з великим числом електроспоживачів, які вимагають надійного енергозабезпечення.