Як обрати зарядний пристрій для акумулятора

Якими бувають зарядні пристрої

Якщо дуже спрощено, є два типи пристроїв: зарядні та зарядно-пускові. Перші дешевші та краще підходять для приватного використання. Зарядно-пускові більш актуальні для гаражів, автосервісів, СТО та інших підприємств, які займаються ремонтом та обслуговуванням техніки.

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Для особистого користування оптимальними є зарядні пристрої імпульсного типу. На відміну від трансформаторних, вони здатні повільно заряджати акумулятор, при цьому не завдають йому шкоди. Максимальна потужність струму зарядки для свинцево-кислотних акумуляторів складає 10% їх ємності. Виходячи з цього, можна сформувати мінімальні необхідні параметри для зарядного пристрою.

Компактний зарядний пристрій має чимало корисних функцій і може заряджати літій-іонні батареї. Фото Bosch

Сучасні зарядні пристрої також здатні автоматично регулювати силу струму залежно від стану батареї та заданих параметрів. Вони постійно вдосконалюються і яскравий приклад тому - нове покоління зарядних пристроїв Bosch, які з кожним поколінням отримують ширший функціонал.

Нове покоління зарядних пристроїв Bosch серії C для побутового використання дозволяють здійснювати контроль заряду та мають кілька нових захисних функцій для безпечної та плавної зарядки всіх звичайних типів стартерних акумуляторів.

П'ять різних моделей C-line, включно з двома зарядними пристроями для літій-іонних акумуляторів, охоплюють широкий спектр різних потреб автомобілістів, мотоциклістів, любителів кемпінгу, моторних човнів та іншої техніки.

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Різні зарядки – для різних задач

Базова модель Bosch C10 оснащена автоматичним управлінням зарядкою, захистом від іскріння та від перегріву, має рейтинг IP65 для захисту від пилу та водостійкості, та може використовуватися для зарядки з низькою потужністю.

Зарядний пристрій здатний підтримувати заряд протягом тривалого простою. Фото Bosch

Зарядні пристрої C30 і C40-Li також захищені від зворотної полярності, мають функцію пам'яті та регенеративну функцію. Моделі C70 і C80-Li також можуть використовуватися для підтримки зарядки – наприклад, при заміні акумулятора.

Крім того, потужність двох високопродуктивних зарядних пристроїв значно вища, ніж у попередньої моделі C7. Суфікс "Li", прикріплений до моделей C40-Li та C80-Li, вказує на те, що ці пристрої можуть заряджати не лише всі типи звичайних акумуляторів, а й літій-іонні батареї.

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Практичне застосування нових технологій

Зарядні пристрої Bosch C-line особливо корисні для водіїв, які зазвичай їздять лише на короткі відстані й тому сильно навантажують стартерну батарею. Але вони також добре підійдуть для власників класичних автомобілів, мотоциклів та автофургонів – транспортних засобів, яким притаманне сезонне використання.

Bosch C-line можуть використовувати функцію обслуговування заряду, щоб підтримувати акумулятори своїх транспортних засобів у належному стані, навіть коли залишаються без руху протягом тривалого проміжку часу. І якщо рівень заряду батареї впав, нові зарядні пристрої Bosch забезпечують її плавне та безпечне перезаряджання, тим самим захищаючи та зберігаючи батарею.