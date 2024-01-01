Акумулятори для автономного живлення: який краще придбати

Акумулятори, що здатні забезпечити автономність, широко використовуються у кемпінгах (будинках на колесах), моторних човнах, квадроциклах та іншій техніці, для якої притаманне сезонне використання. Головна їх відмінність від автомобільних – це здатність довго тримати заряд та стійкість до глибокого розряду. Досягається такий ефект використанням сучасних технологій, зокрема AGM і EFB.

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Звичайні свинцево-кислотні акумулятори мають ряд обмежень. Найсуттєвіше – це глибокий розряд та тривалий простій у такому стані. Якщо напруга 12 вольового акумулятора впаде нижче 10,5 вольтів, його подальша робота вже буде під питанням. Причому короткострокова розрядка не заподіює суттєвої шкоди. Але якщо звичайний акумулятор кілька тижнів простоїть розрядженим, він, швидше за все, зіпсується і не відновиться навіть після повної зарядки.

Звичайні акумулятори бояться глибокого розряду та тривалого простою у розрядженому стані. Фото Bosch

Акумулятори Bosch подвійного призначення з технологіями AGM і EFB підходять як для запуску двигуна, так і для автономного електропостачання приладів і обладнання протягом тривалого часу. Акумулятори, виготовленні з використанням цих технологій, не бояться глибокого розряду. Окрім того, вони мають дуже низький рівень саморозряду, тому ідеально підходять для сезонного використання, навіть за тривалого простою.

Переваги подвійного призначення

У транспорті, який використовуються у сфері відпочинку та судноплавства, акумуляторам доводиться витримувати багато навантажень, адже вони живлять навігаційні та аварійні системи, системи забезпечення безпеки та комфорту. Також вони піддаються частим та глибоким розрядкам. До того ж короткі поїздки та тривалі простої створюють додаткові навантаження на акумулятор. Батареї з технологіями AGM та EFB особливо добре підходять для таких складних умов експлуатації.

Bosch випускає акумулятори, призначені для моторних човнів та іншої техніки. Фото Bosch.

У батареях з технологією AGM скловолоконні мати вбирають кислоту як губка. У батареях EFB позитивна пластина оснащена пластиковою вставкою, яка забезпечує додаткову підтримку активного матеріалу. AGM- та EFB-акумулятори від Bosch для будинків на колесах та човнів забезпечують високий пусковий струм і дуже високу стабільність циклу.

Міцна решітка зі спеціального сплаву забезпечує стійкість до корозії, тривалий термін служби, оптимізоване проходження струму та низький рівень саморозряду. Технологія глибокого циклу забезпечує негайну готовність батареї до роботи навіть після тривалої бездіяльності.

Будинок на колесах вимагає багато електроенергії протягом тривалого часу. Фото Bosch

Оскільки акумулятори абсолютно герметичні та стійкі до вібрацій, вони також чудово працюють в умовах бездоріжжя або на хитких човнах. Крім того, AGM- та EFB-батареї можна комбінувати з іншими акумуляторами.

Гарантія якості

Умови гарантійного обслуговування акумуляторних батарей Bosch розповсюджуються на 24 або 12 місяців експлуатації (залежить від типу батареї) з дати продажу. Звісно, існує ряд обмежень та умов для підтримання гарантії. Зокрема, гарантія не поширюється у випадках використання акумуляторної батареї не за призначенням, тобто її використання:

не для відповідного автомобіля/мотоцикла, зокрема для самостійно спроектованих мереж чи систем живлення, автономного живлення тощо;

в автомобілі (транспортному засобі), для якого ця батарея не рекомендована в інформаційній системі Bosch ESI[tronic] Evolution;

в автомобілі (транспортному засобі), для якого ця батарея не рекомендована заводом-виробником автомобіля;

Гарантія дійсна у випадку використання акумулятора за призначенням.Фото Bosch

Окрім того, на вимогу експертного/сервісного центру, в рамках діагностики та для винесення гарантійного висновку покупцем має бути надано транспортний засіб, на якому була встановлена батарея, направлена на діагностику для визначення причин її відмови.