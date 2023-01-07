Каждый автомобиль по замыслу конструкторов функционален сам по себе. Но часто владельцы требуют от машины лучшего функционала и больше комфорта – и тогда покупают те или иные аксессуары, которые можно разделить по сезонам. А еще – по их реальной работоспособности. Редакция "Авто 24" сделала краткий обзор зимних аксессуаров, которые можно приобрести в Украине в начале 2023 года.

Наш сегодняшний обзор не будет относиться к привычным вещам, которые зимой присутствуют в машине каждого украинского автомобилиста – о предметах из этого перечня мы уже не раз говорили. На этот раз рассмотрим предметы необязательные, но те, которые водители желают иметь под рукой. Между тем, среди них есть такие, которые – по нашему мнению! – покупать не стоит.

Товаров на автомобильную тематику в магазинах в наше время – глаза разбегаются. Но чтобы выбрать что-нибудь реально полезное, нужно подготовиться.

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Стоит иметь:

Браслеты на колеса (металл)

Противобуксовочные средства, отличающиеся от цепей легким монтажом и сниженным риском повредить колесные диски. Но они предназначены в первую очередь для снега и хуже работают на оледеневшей дороге. На каждое колесо нужно установить не менее трех браслетов, а лучше четыре.

Быстросъемные браслеты для колес – эффективная помощь в снегу или грязи. Но важно выбрать качественную модель с хорошим запасом прочности.

Имейте в виду, что браслеты имеют сразу несколько нюансов, которые влияют на эффективность и удобство использования. Это прочность замков и их способность легко расстегиваться после оледенения, прочность цепной части и способность всего браслета держаться своего места при буксовании. По картинке в интернете это не всегда поймешь, поэтому следует читать отзывы о работе конкретной модели от реальных пользователей.

600 – 900 грн. (комплект на 2 колеса)

Кофеварка

Заправки с хорошим кафе есть не на каждой трассе, поэтому собственная кофеварка в машине зимой никак не помешает. Видовые недостатки этих аппаратов – длительное время нагрева (до 20 – 25 минут) и небольшая разовая емкость (две чашки за раз – большая редкость).

Свежий кофе в машине – это вполне реально, но из-за ограниченных возможностей электрооборудования автомобиля готовится он не быстро.

Также кофеварки мощностью более 150 Вт могут выводить из строя предохранитель гнезда прикуривателя, но хороший автоэлектрик легко решит эту проблему.

730 – 3000 грн.

Ланч-бокс с подогревом

Горячий обед зимой – не только приятно, но и полезно для здоровья. Судок на два отделения подключается к гнезду прикуривателя, и не потребляя много энергии, разогревает ваш заледеневший "тормозок" до 25оС. Суммарная емкость бокса – 1,1л, чего вполне хватит на порцию для двух человек.

350 грн.

Новинка в витринах с автомобильными аксессуарами – ланч-бокс, сам подогревающий холодную пищу

Термос

Если вам не хочется заводить в машине кухонные дела, приобретите вместо кофеварки хороший термос. Сейчас в продаже есть выбор не только по функциональности, но и по дизайну. Цвет, форма, тип крышки и носик поилки – все это сегодня можно выбирать.

Подскажем, что небольшой термос в виде кружки удобно держать в штатном подстаканнике. Но нужно согласовать два условия: прочность подстаканника и диаметр термоса.

200 – 1000 грн.

Не стоит расходов

Наверное, в интернете вам не раз попадалась навязчивая реклама этаких на первый взгляд полезных гаджетов. Они также вправе быть проданы и куплены. Но следует знать, что их эффективность на самом деле не очень высока, и ожидать от них большой пользы не следует.

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Дополнительный отопитель.

Сама по себе идея хороша: электрический тепловентилятор обогревает салон в придачу к штатной печке. Например, пока последняя не набрала мощности до прогрева двигателя машины или когда она неэффективна из-за собственного возраста и т.д. Таким образом устроены дополнительные обогреватели у многих современных автомобилей, в первую очередь дизельных, имеющих встроенную в штатный жидкостный теплообменник электрическую спираль.

Обогреватель с подключением к розетке покурителя в принципе не может обогреть весь салон машины. Эффект ограничивается возможностями бортовой электроэнергетики.

Но то, что предлагают в интернете для самостоятельной установки на торпедо, не может иметь подобной эффективности из-за ограничения мощности в пределах 120 – 150 Вт. А больше не может выдержать розетка подкуривателя. Так что такой тепловентилятор не столько обогревает салон, сколько гоняет по нему холодный воздух.

250 – 650 грн.

Заглушки ремней безопасности

Польза у этих устройств-обманок одна: они помогают водителю избавиться от собственного здоровья, а то и жизни. Ремни – самое эффективное средство пассивной безопасности, даже подушки-эйрбеги спасают людей не столь надежно. Так что как бы ни были красивы эти заглушки, они вам не нужны.

100 – 800 грн.

Пластиковые браслеты-хомуты для повышения проходимости должны быть изготовлены из качественного материала. Иначе они порвутся еще при монтаже.

Браслеты на колеса (пластик)

Кажется, очень хорошая идея – легкие одноразовые браслеты для колес, повышающие проходимость машины в грязи, снегу и частично на льду. Но для этого они должны быть изготовлены из особо крепкого и морозостойкого пластика, чем часто пренебрегают производители подобных браслетов. Поэтому эти хомуты либо ломаются еще при установке, либо рвутся при первых же пробуксовках колес на рыхлом покрытии.

Поэтому покупать такие браслеты имеет смысл только когда вы уверены, что именно эта их модель имеет надлежащее качество пластмассы.

400 грн.

Рекомендация "Авто 24"

Автомобильные аксессуары – это сегмент товаров, где много предметов сомнительной функциональности. Хотя при этом они могут быть привлекательными снаружи и сопровождаться многообещающими комментариями производителя. Поэтому при выборе следует внимательно изучать технические характеристики товара и сопоставлять их с реальностью, в частностями, с законами физики и с характеристиками и возможностями вашего автомобиля.

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