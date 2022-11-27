Взимку пересічного автомобіліста чекає чимало ускладнень на дорогах. Мороз, вітер, опади, погана видимість, слизька поверхня дороги заважають нам дістатися до кінцевої мети. Але частину цих перешкод можна нейтралізувати – якщо укомплектувати машину належним чином.

Додаткова зимова комплектація знадобиться у першу чергу тим, хто звик виходити зі складної ситуації власними силами. Але зважте на те, що в деяких випадках іншого варіанту може не бути – водієві доведеться розраховувати виключно на власні сили, і навіть телефон надійного друга чи служби асістансу не допоможе.

Сучасним автомобілям вистачає комфорту і в зимових умовах, але їх слід додатково укомплектувати на випадок нештатних ситуацій в зимових поїздках.

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Покладіть в багажник

Ми певні, що деякі з цих аксесуарів бувалі водії мають в машині постійно, незважаючи на сезон. Крім того, ми сподіваємося, що вам знадобиться не все з рекомендованого, і що ваші поїздки завжди протікатимуть у штатному режимі. Але краще бути готовими до більш складних ситуацій та мати ці предмети з собою.

Рукавички , краще шкіряні чи замшеві. Будь-які роботи біля машини в снігу чи на морозі краще виконувати з захищеними руками.

Щітка . Навіть якщо за всю зиму трапиться один добрий снігопад, очищувати від товстого шару снігу вікна і дах краще спеціальним пристроєм, а не кухонним віником. Хоча б тому, що він подряпає фарбу автомобіля, а спеціальна щітка – ні.

Шкребок. Здирати механічними засобами лід з лобового скла дуже не рекомендується, але з бокових – цілком можливо. Майте на увазі, що підручні засоби типу банківських карток або коробок від CD-дисків можуть залишити подряпини на склі.

Невдала щітка для змітання снігу може щоразу травмувати лак на кузові, тому до м’якості щетини треба поставитися уважно.

Рідина-розморожувач . Цей препарат прискорить видалення льоду зі скла, адже таке явище типове для м’яких українських зим останніх років. Також він допоможе повернути рухливість дверним ручкам та кнопкам, вкритим кригою.

Лопата. Саперна або складна туристична лопатка – не найкращий для зими варіант. Адже іноді доводиться відкидати кубометри снігу, аби пробити колію до чистої ділянки дороги, щоб звільнити місце для парковки. З іншого боку, бажано мати лопату міцну і металеву, щоб вона могла долати крижаний бруствер, утворений потужною снігоочищувальною технікою.

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Ліхтарик. Зимовий день короткий, а наші справи, у тому числі й біля автомобіля, нерідко затягуються до вечора. І це вже не говорячи про позаштатні ситуації типу ремонтів у дорозі або боротьби з бездоріжжям.

Пісок . Пакет або пляшка сухого піску допоможуть зрушити з місця на зледенілій ділянці дороги.

Плед. Дуже корисна річ узимку: можна вкрити найбільш тендітного пасажира під час тривалої стоянки, підстелити на сніг під коліна при заміні пробитого колеса, покласти на лобове скло, щоб захистити його від обмерзання під час льодяного дощу.

Якщо трос купується для витягування машини з заметів, йому потрібен більший запас міцності у порівнянні із призначеним лише для буксирування.

Трос . Не дай Боже трапиться зсунутися з дороги на засніжене узбіччя – з власним тросом буде легше залучити до порятунку випадкового тягача. Тільки це має бути справжній міцний трос, а не квола оранжева стрічка, яку продають з етикеткою “3 тони”. Та й ваша допомога в якості буксира може комусь знадобитися.

Кабелі для “підкурювання”. Підживити холодний акумулятор від сторонньої батареї узимку – нормальна справа. Це може знадобитися як вам, так і вашому колезі. Тож хороший стартовий кабель у багажнику не буде зайвим.

По максимуму

Для тих, хто відправляється у більш-менш далекі подорожі, або часто їздить у безлюдній місцевості, можна порадити деяке додаткове устаткування.

Бустер-павербанк для автомобільного акумулятора. Новомодний пристрій замінює чужу батарею з дротами підкурювача, але якщо АКБ посаджений “в нуль“, бустер не допоможе.

Зарядний пристрій для акумулятора. Допоможе тоді, коли акумулятор старий і схильний до “зради”, а на місці ночівлі є діюча розетка 220 В.

Павербанк або зарядний пристрій для телефона. У місцевості з слабким GSM-сигналом батарея телефона сідає дуже швидко, навіть якщо він лежить у режимі очікування. Тому на випадок “аварійної” потреби у зв’язку в провінційній глибинці обов’язково мати таку підстраховку.

Браслети – ефективний засіб проти буксування коліс у снігу, може вистачити навіть і одного на колесо, щоб вибратися з замету або колії.

Ланцюги для коліс або протибуксувальні браслети. Якщо синоптики обіцяють щедрі снігопади, ці суворі засоби допоможуть доїхати бодай до найближчого населеного пункту.

Каністра з пальним. Боротьба зі стихією супроводжується понаднормовою витратою пального, і навіть робота двигуна на холостому ходу для обігріву салону потребує мінімум 0,5 – 1,0 л на годину.

Рекомендація Авто 24

Навіть якщо у вас супернадійний сучасний автомобіль, не варто думати, що взимку у вас не буде проблем. Тому напередодні холодів треба “переналаштуватися” на зимовий стиль поведінки за кермом. Тобто всі свої поїздки, особливо далекі, слід планувати з урахуванням можливих буксувань, заторів, відмов, та інших затримок. І автомобіль має бути укомплектований відповідним чином.

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