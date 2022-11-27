Зимой рядового автомобилиста ожидает немало сложностей на дорогах. Мороз, ветер, осадки, плохая видимость и скользкая поверхность дороги мешают нам добраться до конечной цели. Но часть этих препятствий можно нейтрализовать, если укомплектовать машину должным образом.

Дополнительная зимняя комплектация понадобится в первую очередь тем, кто привык выходить из сложной ситуации своими силами. Но учтите, что в некоторых случаях другого варианта может и не быть – водителю придется рассчитывать исключительно на собственные силы, и даже телефон надежного друга или службы ассистанса не поможет.

Современным автомобилям хватает комфорта и в зимних условиях, но их следует дополнительно укомплектовать на случай внештатных ситуаций.

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Положите в багажник

Конечно, некоторые из этих аксессуаров опытные водители имеют в машине постоянно, без оглядки на сезон. Кроме того, мы надеемся, что вам понадобится не все из рекомендуемого, и что ваши поездки будут всегда протекать в штатном режиме. Но лучше быть готовыми к более сложным ситуациям и иметь эти предметы с собой.

Перчатки , лучше кожаные или замшевые. Любые роботы у машины в снегу или на морозе лучше выполнять с защищенными руками.

Щетка . Даже если за всю зиму случится один хороший снегопад, очищать от толстого слоя снега окна и крышу лучше специальным устройством, а не кухонным веником. Хотя бы потому, что он поцарапает краску автомобиля, а специальная щетка нет.

Скребок . Сдирать механическими средствами лед с лобового стекла очень не рекомендуется, но с боковых – вполне возможно. Имейте в виду, что подручные средства типа банковских карт или коробок от CD-дисков могут оставить царапины на стекле.

Неудачная щетка для сметания снега может каждый раз травмировать лак на кузове, поэтому к мягкости щетины нужно отнестись внимательно.

Жидкость-размораживатель . Этот препарат ускорит удаление льда со стекла, ведь такое явление типично для мягких украинских зим последних лет. Также он поможет вернуть подвижность дверным ручкам и кнопкам, покрытым льдом.

Лопата. Саперная или складная туристическая лопатка – не самый лучший для зимы вариант. Ведь иногда приходится отбросить кубометры снега, чтобы пробить колею к чистому участку дороги или освободить место для парковки. С другой стороны, желательно иметь лопату металлическую и крепкую, чтобы она могла одолевать ледяной бруствер, образованный мощной снегоочистительной техникой.

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Фонарик. Зимний день короткий, а наши дела, в том числе и у автомобиля, часто затягиваются до самого вечера. И это уже не говоря о внештатных ситуациях типа ремонтов в пути или борьбы с бездорожьем.

Песок . Пакет или большая бутылка сухого песка помогут стронуться с места на обледеневшем участке дороги.

Плед. Очень полезная вещь зимой: можно укрыть наиболее хрупкого пассажира во время длительной стоянки, подстелить на снег под колени при замене пробитого колеса, положить на лобовое стекло, чтобы защитить его от обледенения во время ледяного дождя.

Если трос покупается для извлечения машины из сугробов, ему требуется больший запас прочности по сравнению с предназначенным только для буксировки.

Трос . Не дай Бог случится сместиться с дороги на заснеженную обочину – и тогда с собственным тросом будет легче привлечь к спасению проезжающий мимо случайный тягач. Только это должен быть настоящий крепкий трос, а не хлипкая оранжевая лента, которую продают с этикеткой "3 тонны". Да и ваша помощь в качестве буксира может кому-нибудь понадобиться.

Кабели для "подкуривания" . Запитать холодный аккумулятор от посторонней батареи зимой – нормальное дело. Это может пригодиться как вам, так и вашему коллеге. Так что хороший стартовый кабель в багажнике не будет лишним.

По максимуму

Для тех, кто отправляется в более-менее дальние путешествия или часто ездит по безлюдной местности, можно посоветовать некоторое дополнительное оборудование.

Бустер-повербанк для автомобильного аккумулятора. Новомодное устройство заменяет чужую батарею с проводами прикуривателя, но если АКБ посажена в ноль, бустер не поможет.

Зарядное устройство для аккумулятора. Поможет тогда, когда аккумулятор старый и расположен к "измене", а на месте ночлега есть действующая розетка 220 В.

Повербанк или зарядное устройство для телефона. В местах со слабым GSM-сигналом батарея телефона садится очень быстро, даже если он находится в режиме ожидания. Поэтому на случай аварийной потребности в связи в провинциальной глубинке обязательно иметь такую подстраховку.

Браслеты – эффективное средство против буксования колес в снегу. Может хватить даже одного на колесо, чтобы выбраться из сугроба или колеи.

Цепи для колес или противобуксовочные браслеты. Если синоптики обещают обильные снегопады, эти суровые приспособления помогут доехать хотя бы до ближайшего населенного пункта.

Канистра с топливом. Борьба со стихией сопровождается сверхнормативным расходом горючего, да и работа двигателя на холостом ходу для обогрева салона требует минимум 0,5 – 1,0 л в час.

Рекомендация Авто 24

Даже если у вас супернадежный современный автомобиль, не стоит полагать, что зимой у вас не будет проблем. Поэтому накануне холодов нужно перенастроиться на зимний стиль поведения за рулем. То есть все свои поездки, особенно дальние, следует планировать с учетом возможных буксований, пробок, отказов и других задержек. И автомобиль должен быть укомплектован соответствующим образом.

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