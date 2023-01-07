Кожен автомобіль за задумом конструкторів функціональний сам по собі. Але часто власники жадають від машини кращого функціоналу та більше комфорту – і тоді вони купують ті чи інші аксесуари, які можна розділити за сезонами. А ще – за їхньою реальною необхідністю. Редакція “Авто 24” зробила короткий огляд зимових аксесуарів, які можна придбати в Україні на початку 2023 року.

Наш сьогоднішній огляд не буде стосуватись звичних речей, які взимку присутні в машині кожного українського автомобіліста – про предмети з цього переліку ми вже не раз говорили. Цього разу розглянемо предмети необов’язкові – але які водії дуже часто бажають мати під рукою. Між тим, серед них є такі, які (на нашу думку!) купувати не варто.

Товарів на автомобільну тематику в магазинах у наш час – очі розбігаються. Але щоб обрати щось реально корисне, треба підготуватися.

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Варто придбати:

Ланцюги на колеса (браслети)

Протибуксувальні засоби, які відрізняються від ланцюгів легким монтажем та зниженим ризиком пошкодити колісні диски. Але вони призначені в першу чергу для снігу і гірше працюють на слизькій дорозі. На кожне колесо потрібно встановити не менше трьох браслетів, а краще – чотири.

Швидкознімні браслети для коліс – ефективна допомога у снігу або багнюці. Але важливо обрати якісну модель із добрим запасом міцності.

Майте на увазі, що браслети мають відразу декілька тонкощів, які впливають на ефективність та зручність користування ними. Це міцність замків та їхня спроможність легко розстібуватися після зледеніння, міцність ланцюга, здатність всього браслету триматися свого місця при буксуванні. За картинкою в інтернеті цього не завжди зрозумієш, тому варто читати відгуки про роботу конкретної моделі від реальних користувачів.

600 – 900 грн. (комплект на 2 колеса)

Кавоварка

Заправки з гарною кав’ярнею є не на кожній трасі, тому власна кавоварка у машині взимку аж ніяк не завадить. Видові недоліки цих апаратів – тривалий час нагріву (аж до 20 – 25 хвилин) та невелика разова ємність (дві чашки за раз – велика рідкість).

Свіжа кава у машині – це цілком реально, але через обмежені можливості електрообладнання автомобіля готується вона не швидко.

Також кавоварки потужністю понад 150 Вт можуть виводити з ладу запобіжник гнізда підкурювача, але добрий автоелектрик легко вирішить цю проблему.

730 – 3000 грн.

Ланч-бокс з підігрівом

Гарячий обід взимку – не лише приємно, а й корисно для здоров’я. Судок на два відділення підключається до гнізда підкурювача, і не споживаючи багато енергії, розігріває ваш охолоджений обід до 25оС. Сумарна ємність боксу – 1,1 л, чого цілком вистачить на порцію для двох осіб.

350 грн.

Новинка у вітринах з автомобільними аксесуарами – ланч-бокс, який сам підігріває холодну їжу

Термос

Якщо вам не хочеться розпочинати в машині кухонні справи, придбайте замість кавоварки гарний термос. Зараз у продажу є вибір не лише за функціональністю, а й за дизайном. Колір, форма, тип кришки та носик “напувалки” – все це сьогодні можна обирати.

Підкажемо, що невеликий термос у вигляді чашки зручно тримати у штатному автомобільному підстаканнику. Але треба узгодити дві умови: міцність підстаканника та діаметр термоса.

200 – 1000 грн.

Не варто витрат:

Певно, в інтернеті вам не раз траплялась нав’язлива реклама таких собі на перший погляд корисних гаджетів. Вони також мають право бути проданими і купленими. Але варто знати, що їхня ефективність насправді не дуже висока, і очікувати від них особливої користі не слід.

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Додатковий обігрівач

Сама по собі ідея хороша: електричний тепловентилятор обігріває салон на додачу до штатної “пічки”. Наприклад, поки остання не набрала потужності під час прогріву двигуна машини, або коли вона неефективна через власний вік тощо. В подібний спосіб влаштовані додаткові обігрівачі у багатьох сучасних автомобілів, в першу чергу дизельних, які мають вбудовану у штатний рідинний теплообмінник електричну спіраль.

Обігрівач з підключенням до розетки підкурювача в принципі не може обігріти весь салон машини. Ефект обмежується можливостями бортової “електроенергетики”.

Але те, що пропонують в інтернеті для самостійного встановлення на торпедо, не може мати подібної ефективності через обмеження потужності в межах 120 – 150 Вт. А більше не може витримати розетка підкурювача. Тож такий тепловентилятор не стільки обігріває салон, скільки ганяє ним холодне повітря.

250 – 650 грн.

Заглушки ременів безпеки

Користь у цих пристроїв-обманок одна: вони допомагають водієві позбутися власного здоров’я, а то й життя. Ремені – найефективніший засіб пасивної безпеки, навіть подушки-ейрбеги рятують людей не так надійно. Тож якими б не були красивими ці заглушки, вони вам не потрібні.

100 – 800 грн.

Пластикові браслети на колеса

Здається, дуже гарна ідея – легкі одноразові браслети для коліс, які підвищують прохідність машини у багні, снігу та частково на льоду. Але для цього вони мають бути виготовлені з особливо міцного та морозостійкого пластику, чим часто нехтують виробники подібних браслетів. Тому ці хомути або ламаються ще при встановленні, або рвуться при перших же пробуксовках коліс на рихлому покритті.

Пластикові браслети-хомути для підвищення прохідності мають бути виготовлені з якісного матеріалу. Інакше вони порвуться ще при монтажі.

Тож купувати такі браслети є сенс лише коли ви впевнені, що саме ця їх модель має належну якість пластмаси.

400 грн.

Рекомендація “Авто 24”

Автомобільні аксесуари – той сегмент товарів, де багато предметів сумнівної функціональності. Аде вони завжди будуть привабливими зовні і супроводжуються багатообіцяючими коментарями виробника. Тому при виборі слід уважно вивчати технічні характеристики товару і зіставляти їх з реальністю – тобто з характеристиками та можливостями вашого автомобіля.

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