Прокурор требовал наказания в 20 лет, по обвинениям, которые в европейском мире кажутся абсурдными.

Консервативность арабских законов и жесткие ограничения прав женщин в процветающих странах Ближнего Востока кажутся невозможными в XXI веке, но все еще существуют. Как сообщает The Drive, активистку Луджайну аль-Хатлул из Саудовской Аравии арестовали и судили за ее желание ездить за рулем автомобиля.

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Активистка за защиту прав женщин Луджайн аль-Хатлул, вместе с не менее десятью другими женщинами, была осуждена за акции протеста против запрета управлять транспортными средствами женщинам. Аль-Хатлул была обвинена в терроризме и подрыве политической системы королевства и ее приговорили к пяти годам и восьми месяцам ограничения свободы. Ее арест состоялся в мае 2018 года, а уже в июне Саудовская Аравия сняла запрет, против которого выступали активистки, однако до сих пор женщина находится в тюрьме и проведет там еще два месяца.

С назначенного срока наказания заключение составляет три года и аль-Хатлул провела в тюрьме уже два года и десять месяцев. После выхода из тюрьмы женщина еще в течение трех лет будет на испытательном сроке под надзором полиции, а также ей будет запрещено выезжать за пределы Саудовской Аравии в течение пяти лет.

"Моя сестра не террористка, она активистка", – сказала ее сестра Лина аль-Хатлул изданию New York Times. "То, что она осуждена за ее активность в реформах, которыми так гордится Саудовское королевство, является настоящим лицемерием".

На момент ареста в 2018 году аль-Хатлул училась в Объединенных Арабских Эмиратах. Арест проводили силы безопасности ОАЭ.

Ранее аль-Хатлул была задержана на 70 суток в 2014 году после того, как она пыталась пересечь границу с Саудовской Аравии в ОАЭ за рулем автомобиля. При этом она имела водительское удостоверение ОАЭ.

Находясь в тюрьме, аль-Хатлул говорит, что она и другие заключенные подвергались сексуальным домогательствам, пыткам и карцеру. На прошлой неделе судья отклонил жалобу аль-Хатлул на пытку. Две недели она голодала в знак протеста против своего лечения в тюрьме, а также против ограничений по посещению семьи.

Саудовские чиновники отрицают, что приговор аль-Хатлул связан с ее активизмом, зато утверждают, что она работала с враждебными иностранными структурами и передавала им секретную информацию.