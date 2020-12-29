Прокурор вимагав покарання у 20 років, за прагнення жінки самостійно керувати автомобілем.

Консервативність арабських законів та жорсткі обмеження прав жінок у процвітаючих країнах Близького Сходу видаються неможливими у ХХІ столітті, але все ще існують. Як повідомляє The Drive, активістку Луджайну аль-Хатлул із Саудівської Аравії заарештували та судили за її бажання їздити за кермом автомобіля.

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Активістка за захист прав жінок Луджайна аль-Хатлул, разом із щонайменше десятьма іншими жінками, була засуджена за акції протесту проти заборони керувати транспортними засобами жінкам. Аль Хатлул була звинувачена у тероризмі та підриві політичної системи королівства і її засудили до п'яти років і восьми місяців обмеження волі. Її арешт відбувся у травні 2018 року, а вже у червні Саудівська Аравія зняла заборону, проти якої виступали активістки, однак до цього часу жінка знаходилась у в’язниці і проведе там ще два місяці.

Із призначеного терміну покарання ув’язнення складає три роки і аль-Хатлул провела в тюрмі вже два роки і десять місяців. Після виходу з в’язниці, жінка ще протягом трьох років буде на випробувальному терміні під наглядом поліції, а також їй буде заборонено виїжджати за межі Саудівської Аравії протягом п'яти років.

“Моя сестра не терористка, вона активістка”, – сказала її сестра Ліна аль-Хатлул виданню New York Times. “Те що вона засуджена за її активність у реформах, якими так пишається Саудівське королівство, є справжнім лицемірством”.



На момент арешту у 2018 році аль-Хатлул навчалася в Об'єднаних Арабських Еміратах. Арешт проводили сили безпеки ОАЕ.

Раніше аль-Хатлул була затримана на 70 діб у 2014 році після того, як вона намагалася перетнути кордон з Саудівської Аравії до ОАЕ за кермом автомобіля. При цьому вона мала водійське посвідчення ОАЕ.

Перебуваючи у в'язниці, аль-Хатлул каже, що вона та інші ув'язнені зазнавали сексуальних домагань, тортур та карцеру. Минулого тижня суддя відхилив скаргу аль-Хатлул на катування. Два тижні вона голодувала на знак протесту проти свого лікування у в'язниці, а також проти обмежень щодо відвідування сім'ї.

Саудівські чиновники заперечують, що вирок аль-Хатлул пов'язаний з її активізмом, натомість стверджуючи, що вона працювала з ворожими іноземними структурами та надавала їм секретну інформацію.