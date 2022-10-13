Концепт Alpine Alpenglow имеет множество прозрачных компонентов, включая задний спойлер.

Футуристический концепт-кар, который покажет спортивное подразделение Renault на следующей неделе на Парижском автосалоне, обладает эффектным дизайном и легкой конструкцией. В его кузовных элементах используется переработанный углерод, чтобы уменьшить влияние на окружающую среду.

Двигатель внутреннего сгорания работает на водороде. Alpine считает, что электромобили на аккумуляторах и топливных элементах могут мирно сосуществовать с транспортными средствами, работающими на водородном топливе, причем это двигатели внутреннего сгорания. Горючее хранится в двух цилиндрических резервуарах под давлением 700 бар, а на выходе Alpenglow не производит «практически ничего, кроме пара и рева двигателя».

Также интересно львовские ученые изобрели метод очистки двигателя водородом.

Кроме инновационной силовой установки концепт выделяется прозрачным задним активным спойлером. Педали, лепестки руля и секции капота также прозрачны. Световая подпись как спереди, так и сзади будет применена к следующим моделям Alpine, в то время как общий дизайн показывает черты будущего гоночного автомобиля LMDh, который выйдет в сезон 2024 года.

Alpenglow ездит на любопытных колесах, созданных как имитация снежинок, и они также полупрозрачны. Французская версия бетмобиля достаточно велика: она имеет длину более пяти метров, ширину более двух метров, а высота — менее одного метра.