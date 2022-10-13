Концепт Alpine Alpenglow має багато прозорих компонентів, включаючи задній спойлер.

Футуристичний концепт-кар, який покаже спортивний підрозділ Renault наступного тижня на Паризькому автосалоні, має ефектний дизайн і легку конструкцію. В його кузовних елементах використовується перероблений вуглець, щоб зменшити вплив на навколишнє середовище.

Двигун внутрішнього згоряння працює на водні. Alpine вважає, що електромобілі на акумуляторах і паливних елементах можуть мирно співіснувати з транспортними засобами, що працюють на водневому паливі, причому це двигуни внутрішнього згоряння. Пальне зберігається у двох циліндричних резервуарах під тиском 700 бар, а на виході Alpenglow не виробляє «практично нічого, окрім пари та реву двигуна».

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Окрім інноваційної силової установки, концепт виділяється прозорим заднім активним спойлером. Педалі, пелюстки керма і секції капота також прозорі. Світловий підпис як спереду, так і ззаду буде застосований до наступних моделей Alpine, тоді як загальний дизайн показує риси майбутнього гоночного автомобіля LMDh, який вийде в сезон 2024 року.

Alpenglow їздить на цікавих колесах, створених як імітація сніжинок, і вони також напівпрозорі. Французька версія бетмобіля досить велика: вона має довжину понад п’ять метрів, ширину понад два метри, а висота — менше одного метра.