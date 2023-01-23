Мы тратим деньги, заливая бензин или дизель в двигатели внутреннего сгорания. Сгорая, горючее дает нам электроэнергию от генератора или движение от автомобиля. А еще много выбросов углекислого газа в атмосферу: более 500 тонн в год от мощного генератора и почти 6 тонн от авто.

Компания Hydroxy предлагает оборудование для двигателей, которое до 20% снижает расход топлива и на 34% уменьшает выбросы вредных веществ.

Аналог ГБО для дизеля, не требующий специализированной заправки

Уменьшение расхода дизеля, бензина или газа происходит благодаря дополнительному источнику энергии к основному топливу. Этим приложением является газ водород. Он заполняет промежутки между молекулами горючего, увеличивая энергию горения. Соответственно, уменьшает расход топлива до 18% для автомобилей и до 20% для генераторов.

Принцип действия водородной системы подобен газобаллонному оборудованию. Только водородная система совместима со всеми типами горючего, дизелем и газом в том числе. И не требует специфической заправки. Ведь водородный газ образуется из простой воды путём электролиза. То есть вы доливаете в систему только воду.

В отличие от ГБО, водородная система не взрывоопасна, ведь нет резервуара для хранения водорода. Газ образуется только при движении автомобиля или при работе генератора и сразу сжигается.

Восстановление мощности двигателя

Со временем после сгорания топлива во всех двигателях образуются отложения углерода, уменьшающие подвижность поршней и блоков цилиндров. От этого двигатель теряет компрессию – давление в цилиндрах двигателя. Соответственно, теряет мощность.

Водородная система, кроме экономии топлива, очищает камеру сгорания от углеродных отложений, раскоксовывает компрессионные кольца. Потому мощность двигателя восстанавливается.

Очистка двигателя происходит при движении автомобиля или работе генератора. Углеродные отложения расщепляются на молекулярном уровне и вымываются из двигателя в виде мелкодисперсной грязи.

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Уменьшение выбросов в атмосферу

Благодаря большей энергии горения горючее сжигается полностью, не откладываясь на деталях двигателя. Водород выступает активатором зон окисления частиц сажи, в результате чего вредные выбросы уменьшаются на 34%.

Благодаря этому в саже фильтр попадает меньше выбросов. Это увеличивает ресурс сажового фильтра на 33%.

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