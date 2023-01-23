Ми витрачаємо гроші, заливаючи бензин чи дизель у двигуни внутрішнього згоряння. Згоряючи, пальне дає нам електроенергію від генератора чи рух від авто. А ще багато викидів вуглекислого газу в атмосферу: понад 500 тонн на рік від роботи потужного генератора і майже 6 тонн від авто.

Компанія Hydroxy пропонує устаткування для двигунів, що до 20% зменшує витрату палива та на 34% зменшує викиди шкідливих речовин.

Аналог ГБО для дизелю, що не потребує спеціалізованої заправки

Зменшення витрат дизелю, бензину чи навіть газу відбувається завдяки додатковому джерелу енергії до основного пального. Цим додатком є водневмісний газ. Він заповнює проміжки між молекулами пального, збільшуючи енергію горіння. Відповідно, зменшує його витрату до 18% для автомобілів та до 20% для генераторів.

Принцип дії водневої системи подібний до газобалонного устаткування. Тільки воднева система сумісна з усіма типами пального, дизелем і газом у тому числі. І не потребує специфічної заправки. Адже водневий газ утворюється з простої води шляхом електролізу. Тобто ви доливаєте у систему лише воду.

На відміну від ГБО, воднева система не вибухонебезпечна, адже нема резервуара для зберігання водню. Газ утворюється тільки під час руху авто чи роботи генератора і одразу спалюється.

Відновлення потужності двигуна

З часом після згоряння палива в усіх двигунах утворюються відкладення вуглецю, які зменшують рухливість поршнів і блоків циліндрів. Від цього двигун втрачає компресію – тиск у циліндрах двигуна. Відповідно, втрачає потужність.

Воднева система, окрім економії палива, очищує камеру згоряння від вуглецевих відкладень, розкоксовує компресійні кільця. Тому потужність двигуна відновлюється.

Очищення двигуна відбувається під час руху авто чи роботи генератора. Вуглецеві відкладення розщеплюються на молекулярному рівні, і вимиваються з двигуна у вигляді дрібнодисперсного бруду.

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Зменшення викидів в атмосферу

Завдяки більшій енергії горіння пальне спалюється повністю, не відкладаючись на деталях двигуна. Водень виступає активатором зон окиснення частинок сажі, у результаті чого шкідливі викиди зменшуються на 34%.

Завдяки цьому у фільтр сажі потрапляє менше викидів. Це збільшує ресурс фільтра сажі на 33%.

Отримати консультацію про придбання водневих систем можна за номером 0678834265. Ознайомитися з системами та асортиментом особисто можна за адресою с. Підбірці, вул. Тракт Глинянський, 29 або на сайті hydroxy.com.ua.