Из-за риска воспламенения батареи компания в Nikola объявила об отзыве 209 электрических грузовиков: вероятной причиной является перегрев аккумуляторной батареи.

Заявка в Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) об отзыве всех выпущенных электрогрузовиков уже отправлена. Одновременно производитель приказал дилерам прекратить продажу таких грузовиков. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будут найдены самые точные причины и не озвучено решение их устранения.

Проблема касается аккумуляторных машин, изготовленных с момента запуска производства в марте 2023 года. При этом сообщается, что линейка водородно-электрических грузовиков бренда под этот отзыв не подпадает, они остаются в эксплуатации.

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Основанием для принятия такого решения, как говорится в предварительных выводах, стала в первом случае якобы "утечка охлаждающей жидкости внутри одного аккумулятора", повлекшая пожар и повредившая несколько грузовиков. Вторая батарея загорелась в августе 2023 года, поскольку возможно "один компонент поставщика внутри аккумуляторной батареи расценивается как вероятный источник утечки охлаждающей жидкости". Идет тщательное расследование.

Компания Nikola призывает операторов и дилеров постоянно устанавливать выключатель главного аккумулятора машин в положение "включено" и рассматривать возможность парковки грузовиков на улице: машины должны получать скоростной Интернет, поскольку внутренняя система мониторинга Fleet Command отслеживает трансмиссии в режиме реального времени и оценивает риск пожара.

Бортовая система подключена к программе мониторинга Fleet Command, которая отслеживает трансмиссии в режиме реального времени и оценивает риск пожара. Фото: Nikola

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В ближайшие недели Nikola опубликует более подробную информацию о причине этих двух пожаров и планах ее устранения.

"Мы в Nikola очень серьезно относимся к безопасности и заявляем: как только наше расследование будет завершено, мы предоставим обновленную информацию и будем продолжать нашу прозрачность, когда узнаем больше", – сказал генеральный директор Nikola Стив Горски.