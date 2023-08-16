Через ризик займання батареї компанія в Nikola оголосила про відкликання 209 електричних вантажівок: ймовірною причиною є перегрів акумуляторної батареї.

Заявка в Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA ) щодо відкликання всіх випущених електровантажівок вже надіслана. Одночасно виробник наказав дилерам припинити продаж таких вантажівок. Заборона діятиме допоки не буде знайдено найточніших причин та не озвучено рішення їх усунення.

Проблема стосується машин з акумуляторним живленням, виготовлених з моменту запуску виробництва у березні 2023 року. При цьому повідомляється, що лінійка воднево-електричних вантажівок бренду під цей відклик не підпадає, вони залишаються в експлуатації.

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Підставою для прийняття такого рішення, як йдеться у попередніх висновках, став у першому випадку ніби "витік охолоджуючої рідини всередині одного акумулятора", що спричинив пожежу і пошкодив кілька вантажівок. Друга батарея загорілася в серпні 2023 року, оскільки можливо "один компонент постачальника всередині акумуляторної батареї розцінюється як ймовірне джерело витоку охолоджувальної рідини". Йде ретельне розслідування.

Компанія Nikola закликає операторів і дилерів постійно встановлювати вимикач головного акумулятора машин в положення "ввімкнено" та розглядати можливість паркування вантажівок на вулиці: машини мають отримувати швидкісний Інтернет, оскільки внутрішня система моніторингу Fleet Command відстежує трансмісії в режимі реального часу та постійно оцінює ризик пожежі.

Бортова система підключена до програми моніторингу Fleet Command, що відстежує трансмісії в режимі реального часу і постійно оцінює ризик пожежі. Фото: Nikola

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Найближчими тижнями Nikola опублікує докладнішу інформацію про причину цих двох пожеж та плани її усунення.

"Ми в Nikola дуже серйозно ставимося до безпеки і заявляємо: щойно наше розслідування буде завершено, ми надамо оновлену інформацію і продовжуватимемо нашу прозорість, коли дізнаємося більше", — сказав генеральний директор Nikola Стів Гірскі.