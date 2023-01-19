Парковки самой большой прокатной компании Hertz заполнены Tesla, которые никто не хочет брать в аренду. Даже при более низких ценах, чем на автомобили с ДВС.

Когда Hertz объявил о покупке 100 000 Tesla в 2021 году, многие думали, что это будет история успеха. В сентябре Hertz подтвердил, что спрос на автомобили Tesla в его парке был очень высоким, хотя распространяемые в социальных сетях фотографии и истории рисуют другую ситуацию.

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«Спрос был очень, очень высоким, – сказал генеральный директор Hertz Стивен Шерр в эксклюзивном интервью Yahoo Finance Live в сентябре 2022 года. — Мы видим спрос не только среди туристов, но и среди корпоративных путешественников».

Впрочем, истории, распространяющиеся в социальных сетях, рисуют другую картину. Клиенты имеют неприятные воспоминания о вождении арендованной Tesla. Потому, к примеру, в районе Бостона автостоянки Hertz заполнены Tesla, которые никто не желает арендовать.

Пользователи также публикуют фотографии сотен автомобилей Tesla Model Y и Model 3, оккупировавших автостоянку Hertz в Бостоне. Думаете, дело в цене? Вовсе нет. Поиск автомобиля Hertz напрокат в Интернете в районе Бостона показывает, что Tesla имеет самые низкие ставки – 56,50 долларов США в день, в то время как маленький седан Ford Focus стоит вдвое больше. Другой пользователь подтвердил подобную ситуацию в пункте проката автомобилей Hertz в Чикагском аэропорту О'Хара (ORD). Однако, Tesla, арендованная в офисе Hertz в Международном аэропорту Сан-Франциско (SFO), может стоить 400 долларов в день.

Ситуация лучше в Калифорнии, поскольку уровень внедрения электромобилей в этом штате самый высокий в США. Тем не менее люди все еще неохотно берут электромобиль в других регионах. И когда они это делают, они часто не знают, как управлять ими эффективно, и в конечном счете разочаровываются.

Компании следует активизироваться, если она хочет иметь электрический автопарк в будущем, иначе клиенты могут быть недовольными.