Парковки найбільшої прокатної компанії Hertz заповнені Tesla, які ніхто не хоче брати в оренду. Навіть попри нижчі ціни, аніж на авто з ДВЗ.

Коли Hertz оголосив про покупку 100 000 Tesla у 2021 році, багато хто думав, що це буде історія успіху. У вересні Hertz підтвердив, що попит на автомобілі Tesla в його парку був дуже високим, хоча фотографії та історії, які поширюються в соціальних мережах, малюють іншу ситуацію.

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«Попит був дуже, дуже високим, — сказав генеральний директор Hertz Стівен Шерр. в ексклюзивному інтерв’ю Yahoo Finance Live у вересні 2022 року. — Ми бачимо попит не лише серед туристів, а й серед корпоративних мандрівників».

Втім, історії, які поширюються в соціальних мережах, малюють іншу картину. Клієнти мають неприємні спогади про водіння орендованої Tesla. Тому, наприклад, в районі Бостона автостоянки Hertz заповнені Tesla, які ніхто не хоче орендувати.

Користувачі також публікують фотографії сотень автомобілів Tesla Model Y і Model 3, які окупували автостоянку Hertz у Бостоні. Думаєте, справа в ціні? Зовсім ні. Пошук автомобіля Hertz напрокат в Інтернеті в районі Бостона показує, що Tesla має найнижчі ставки – 56,50 доларів США на день, тоді як маленький седан Ford Focus коштує удвічі більше. Інший користувач підтвердив подібну ситуацію в пункті прокату автомобілів Hertz в аеропорту Чикаго О’Хара (ORD). Однак Tesla, орендована в офісі Hertz в Міжнародному аеропорту Сан-Франциско (SFO), може коштувати 400 доларів на день.

Ситуація краща в Каліфорнії, оскільки рівень впровадження електромобілів у цьому штаті є найвищим у США. Тим не менш, люди все ще неохоче беруть електромобіль в інших регіонах. І коли вони це роблять, вони часто не знають, як керувати ними ефективно, і в кінцевому підсумку розчаровуються.

Компанії потрібно активізуватись, якщо вона хоче мати електричний автопарк у майбутньому, інакше клієнти можуть бути непоганими.