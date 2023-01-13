Розумний годинник Apple Watch тепер може розблокувати доступ у Tesla, підключення до Інтернету не потрібне.

Власникам новіших моделей Tesla та смарт-годинників Apple поталанило: є легкий спосіб відкрити свій електромобіль. Для годинника від Apple тепер доступна нова функція, яка не потребує підключення до Інтернету, iPhone чи картки-ключа Tesla для належної роботи.

Також цікаво Tesla буде блокувати автопілот неуважним водіям

Генеральний директор Tesla якось сказав, що автомобілі, які виробляє бренд, є «дуже складними комп’ютерами на колесах». Така заява підтверджується розробкою багатьох цікавих функцій для модельного ряду S, 3, X і Y. Зараз настав час використовувати розумний годинник Apple як ключ до автомобіля. Отже, створено додаток під назвою Stats: для моделі S/X/3/Y це розумне програмне забезпечення перетворює ваш Apple Watch на автомобільний ключ Tesla.

Спочатку потрібно завантажити та встановити програму на Apple Watch. Наступні кроки подібні до тих, які необхідні для додавання iPhone як ключа від автомобіля. Відкрийте програму Tesla, тримаючи під рукою резервну картку-ключ, активуйте Bluetooth годинника, торкніться «Налаштувати ключ телефону» в програмі Tesla, натисніть пару, а потім торкніть картку-ключ, як зазначено. Ось і все, ваш годинник тепер може служити ключем від вашого автомобіля.

Найкраще в цьому те, що підключення до Інтернету не потрібне. Як і iPhone чи ключ-картка Tesla. Завдяки з’єднанню Bluetooth програма може відкрити багажник, зарядний порт і, звичайно, розблокувати двері водія. Він також працюватиме з ідентифікаційною системою Tesla (торкніться центральної консолі, щоб керувати автомобілем), тож ви зможете миттєво вирушити в дорогу. Звичайно, все це можливо після успішного завершення процесу налаштування.

Але додаток може зробити навіть більше. Як випливає з назви, він забезпечує детальний аналіз даних про водіння, сповіщає вас, коли ви залишаєте двері відкритими, відображає важливі дані про батарею та забезпечує подальшу інтеграцію з іншими продуктами Apple. Наприклад, ви зможете використовувати Siri для налаштування бажаного контролю температури. Або ви можете використовувати iPad, щоб переглянути дані про водіння.

Однак ви повинні знати, що програма не може забезпечити доступ без ключа. Apple вирішила не дозволяти Bluetooth працювати у фоновому режимі за замовчуванням. Отже, вам доведеться вручну отримати доступ до програми та відкрити (або закрити) автомобіль, натиснувши на екран годинника. Крім того, старіші моделі Tesla неможливо відкрити через Bluetooth, і для роботи програми вам знадобиться підключення до Інтернету для годинника.

На жаль, ця можливість не безкоштовна. Якщо ви ніколи раніше не користувалися додатком, ви можете випробувати його безплатно протягом семи днів. Після закінчення цього періоду потрібно буде вибрати план передплати (4,99 доларів США на місяць) або здійснити одноразовий платіж у розмірі 109 доларів США. Розробник також надає клієнтам доступ до окремих функцій, за які вони можуть платити окремо. Крім того, це працює для всіх автомобілів, пов’язаних з вашим обліковим записом Tesla. Вам не доведеться платити двічі за дві машини.

Іншим варіантом є додаток Virtual Keyfob for Watch, який робить саме те, що випливає з назви. Він також не безкоштовний, але коштує лише 9,99 доларів США. Ви платите один раз і отримуєте повний доступ.

Нарешті, якщо ви є користувачем Android і хочете отримати доступ до свого електромобіля за допомогою смарт-годинника, тоді радійте. Розробники Tessie нещодавно заявили, що вони працюють над рішенням, яке, як очікується, вийде через пару місяців. Крім того, є кілька інших програм сторонніх розробників, які можуть робити подібні речі.