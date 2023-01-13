Умные часы Apple Watch теперь могут разблокировать доступ в Tesla, подключение к Интернету не требуется.

Владельцам новых моделей Tesla и смарт-часов Apple повезло: есть легкий способ открыть свой электромобиль. Для часов от Apple теперь доступна новая функция, не требующая подключения к Интернету, iPhone или карты-ключа Tesla для надлежащей работы.

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Генеральный директор Tesla однажды сказал, что автомобили, под этим брендом являются «очень сложными компьютерами на колесах». Такое заявление подтверждается разработкой многих интересных функций для модельного ряда S, 3, X и Y. Сейчас пора использовать умные часы Apple как ключ к автомобилю. Итак, создано приложение под названием Stats: для модели S/X/3/Y это разумное программное обеспечение превращает ваш Apple Watch в автомобильный ключ Tesla.

Сначала необходимо загрузить и установить приложение на Apple Watch. Следующие шаги подобны тем, которые необходимы для добавления iPhone в качестве ключа от автомобиля. Откройте приложение Tesla, держа под рукой резервную карту-ключ, активируйте Bluetooth часов, коснитесь «Настроить ключ телефона» в приложении Tesla, нажмите пару, а затем коснитесь карты-ключа, как указано. Вот и все, ваши часы теперь могут служить ключом от вашего автомобиля.

Подключение к Интернету не требуется. Как и iPhone или ключ-карта Tesla. Благодаря соединению Bluetooth приложение может открыть багажник, зарядный порт и, конечно, разблокировать водительскую дверь. Он также будет работать с идентификационной системой Tesla (прикоснитесь к центральной консоли, чтобы управлять автомобилем), поэтому вы сможете мгновенно отправиться в путь. Конечно, все это возможно после успешного завершения настройки.

Но приложение может сделать даже больше. Как следует из названия, он обеспечивает детальный анализ данных о вождении, уведомляет вас, когда вы оставите дверь открытой, отображает важные данные о батарее и обеспечивает дальнейшую интеграцию с другими продуктами Apple. К примеру, вы сможете использовать Siri для настройки желаемого контроля температуры. Или вы можете использовать iPad для просмотра данных о вождении.

Однако вы должны знать, что приложение не может обеспечить доступ без ключа. Apple решила не разрешать Bluetooth работать в фоновом режиме по умолчанию. Итак, вам придется вручную получить доступ к программе и открыть (или закрыть) автомобиль, нажав на экран часов. Кроме того, более старые модели Tesla невозможно открыть через Bluetooth, и для работы приложения вам потребуется подключение к Интернету для часов.

К сожалению, эта возможность не бесплатна. Если вы никогда раньше не пользовались приложением, вы можете попробовать его бесплатно в течение семи дней. По истечении этого периода нужно будет выбрать план подписки (4,99 долларов США в месяц) или совершить единовременный платеж в размере 109 долларов США. Разработчик также предоставляет клиентам доступ к отдельным функциям, за которые они могут платить по отдельности. Кроме того, это работает для всех автомобилей, связанных с вашей учетной записью Tesla. Вам не придется платить дважды за две машины.

Другим вариантом является приложение Virtual Keyfob for Watch, которое делает именно то, что следует из названия. Он также не бесплатный, но стоит всего 9,99 долларов США. Вы платите один раз и получаете полный доступ.

Наконец, если вы являетесь пользователем Android и хотите получить доступ к своему электромобилю с помощью смарт-часов, тогда радуйтесь. Разработчики Tessie недавно заявили, что они работают над решением, которое, как ожидается, выйдет через пару месяцев. Кроме того, существует несколько других программ сторонних разработчиков, которые могут делать подобные вещи.